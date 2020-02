Neuvěřitelně brutálně zacházel Daniel Ashurst (33) se svou teprve čtrnáctiměsíční dcerkou 28. února 2019 poté, co odvezl svou přítelkyni do práce. Holčička na následky vážných zranění a krvácení do mozku zemřela. Muž byl usvědčen z vraždy a čeká na konečný verdikt soudu ve vazbě.