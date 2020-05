Svobodná matka Zara Radcliffeová (29) měla problém s psychickým zdravím. Když byla propuštěna ze zařízení ve Walesu, kde se svými problémy léčila, učinila hroznou věc. Vyrazila do obchodu se smíšeným zbožím a zavraždila tam nebohého kostelníka Johna Reese (†88). Další tři lidi se zabít pokusila. Nyní stanula před soudem.

První soudní stání se Zarou Radcliffeovou proběhlo ve čtvrtek, žena se k němu dostavila v šedé teplákové soupravě. Čelí obvinění z vraždy a ze tří pokusů o vraždu.

„Věděla jsem, že má problémy s duševním zdravím, říkala mi, že slyší hlasy,“ řekla Daily Mailu v slzách Donna Evansová (33), která je sestřenicí vražedkyně. Ta nemohla uvěřit, že by Zara byla něčeho takového schopná. Údajně byl pro ni nejdůležitější její syn.

„Viděla jsem ji pouhý den předtím než se to stalo, říkala, že jí policie nebere vážně a to, co říkala, nedávalo moc smysl,“ popsala Donna. „Když jí pustili z nemocnice, byla na tom dobře, později však začala dávat divné věci na Facebook, bála jsem se, že už má zase ty stavy,“ dodala.

U soudu, který bude nadále pokračovat se hodně mluvilo také o tom, kdo byl její obětí. „John byl ztělesněné dobro, v komunitě byl velmi respektovaný a oblíbený. Byl hrdý na svou rodinu i na to, že je z Walesu, věnoval se církvi, už teď komunitě moc chybí,“ popsala rodina zavraždeného.