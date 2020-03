V malém domku na okraji města se loni v noci z 5. na 6.srpna odehrál horor. Stařičkému muži Tomáši H. zasadil útočník v přízemí nejméně 40 ran nožem a tupou stranou sekery.

Poté se přesunul do poschodí, kde narazil na Šárku J. Žena neměla šanci přežít, vrah jí zasadil neuvěřitelných 98 ran nožem do hlavy, krku a rukou! Z místa činu uprchl s pouhými třemi tisícovkami, šperky a plynovou pistolí.

Policii zalarmoval druhý den odpoledne syn jedné z obětí. Kriminalisté na místě zajistili daktyloskopické i biologické stopy, o pomoc požádali případné svědky z řad veřejnosti, pracovali také se záznamy z městských kamer.

Tlačili na mě, tvrdí Antonín

Pátrání se stáčelo k Antonínovi, který se poté sám přihlásil policii. K hrůznému činu se při výslechu přiznal, teď ale tvrdí, že byl k přiznání donucený výhrůžkami policistů. „Jeden si sedl proti mně, řval na mě. Pak přišlo dalších šest policistů, tlačili, že mě na to udělají,“ prohlásil v pátek před soudem otec pěti dětí.

Nezaměstnaný Antonín Š. přiznal, že se se starým mužem znal, pomáhal mu mimo jiné s řezáním dřeva. Osudného 5. srpna mu prý Tomáš vzkázal, aby přišel k němu domů.

„Když jsem vstoupil do domu, dostal jsem ránu do hlavy. Bolelo to, tekla mi krev. Když jsem se vzpamatoval, pán ležel mrtvý na zemi před kuchyní. Vzpomněl jsem si, že s ním bydlí i ta paní, našel jsem ji na břiše ležet v posteli. Zpanikařil jsem, že to bude na mě a odjel jsem domů. Bál jsem se, že mi nikdo neuvěří, že jsem nevinný,“ tvrdil obžalovaný muž, který přiznal, že do domu přišel silně opilý.

Soud Antonínu Š. aktuálně prodloužil vazbu a odročil další jednání na duben. Za dvojnásobnou vraždu mu hrozí až 20 let vězení, případně výjimečný trest.