Policie ukončila vyšetřování vraždy ženy v Rychnově nad Kněžnou. Podle kriminalistů ji měl loni v červenci zavraždit její manžel. V případě odsouzení hrozí padesátiletému obviněnému až 18 let vězení.

Krutý mord v kavárně na náměstí v Rychnově nad Kněžnou vyděsil nejen hosty restaurace, ve které se tehdy 49letý bývalý novinář Miloslav D. podle všeho rozhodl ukončit život své manželky Heleny (†47).

Podle policie ji zastřelil pistolí, kterou měl legálně v držení. Důvod? Matka tří dětí Dominiky (23), Nikol (19) a Patrika (13) se s ním chtěla rozvést. Střelba se odehrála v zadním odlehlém prostoru baru, kde dvojice byla sama. „V ostatních prostorách bylo dalších 13 osob, které okamžitě restauraci opustily,“ uvedla dříve policie.

„Zabil jsem svou ženu, zavolejte policii,“ řekl prý a pak už jen seděl a čekal na příjezd mužů zákona. Soud ho poslal do vazby a policie ho posléze obvinila z vraždy. Helena totiž způsobenému zranění podlehla.

Když kriminálka případ vyšetřila, v úterý spis s návrhem na podání obžaloby předala krajskému státnímu zastupitelství. Informovala o tom mluvčí krajské policie Magdaléna Vlčková.

Případ je o to tragičtější, že tři děti vlastně přišly o oba rodiče. Jedna z dcer se však již dříve nechala slyšet, že život s Miloslavem nebyl snadný. „Nelehký život jsme s ním zažívali všichni již od samého začátku, vše se ale vyhrotilo do neskutečných rozměrů hlavně v průběhu posledních 4 let, kdy doma velmi intenzivně psychicky týral svoji manželku a 3 děti,“ vyjádřila se k rychnovské tragédii na sociální síti.

Smutný osud vzbudil sympatie lidí, kteří pak pro sourozence vybrali částku 3 253 773 korun. Tu si mezi sebe děti rozdělily podle poměrně jednoduchého klíče - čím víc času jim zbývá do 26. narozenin, tím více peněz dostali. Miloslav, kterého se děti zřekly, čelí obvinění z vraždy. Hrozí mu až 18 let vězení.