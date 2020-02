Na 22 let do vězení poslal soud Filipa V. (22), který podle obžaloby loni zavraždil na Táborsku šestačtyřicetiletého muže. V chatové oblasti ho ubodal nožem. V souvislosti s případem byli obžalovaní další dva muži (37 a 38). Podle kriminalistů o vraždě věděli, neinformovali o tom policii a navíc s Vondrákem vykradli dům i garáž zavražděného. Za to soud uložil jednomu z nich vězení 2,5 roku, druhý dostal podmíněný trest. Rozsudek není pravomocný.

„Způsob, jakým byl poškozený napaden, se vymyká. Dostáváme se do kategorie, kdy se jedná o zvlášť surový způsob," řekl při odůvodnění trestu předseda senátu táborského soudu Petr Černý.

V Rakousku zemřel český chlapec (†6). Uklouzl a padal 60 metrů, matku obvinili

Tragédie se stala loni v srpnu. Kriminalisté zjistili, že obžalovaný po hádce napadl šestačtyřicetiletého muže nožem a několikrát jej bodnul. Po vraždě tělo ukryl na jednom pozemku a zamaskoval různými předměty, například větvemi a odpadem. Kriminalisté pak zavražděného našli několik dní po činu.