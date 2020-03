Ruská blogerka, modelka a vystudovaná dermatoložka Jekatěrina Karaglanová (24) skutečným příjmením Semočkinová, byla v létě nalezena ve svém bytě v Moskvě mrtvá. Byla nacpaná v kufru tak, že jí koukaly pouze nohy a na sobě měla jenom podvazkový pás. Jeden z jejích milenců, IT specialista Maxim Garejev (33) později natočil video, ve kterém se k činu přiznal. Nyní konečně padl trest. Odsedí si devět let!

Blogerka, na sociálních sítích známá jako Kati K. si skutečně užívala života. Do svého bytu se vrátila po dovolené na Korfu a údajně se chystala na další dovolenou v Nizozemí, kde chtěla společně z jedním ze svých milenců oslavit své pětadvacáté narozeniny. „Žila život v luxusu: fotografování, cestování, drahé šaty, drahé dekorace. Nic z toho rozhodně neplatili rodiče, kteří jsou doktoři v Ivantějevce,“ říkají známí s tím, že dívka provozovala drahé eskortní služby. To tvrdí také Garejev, podle kterého si dívka za své služby účtovala v přepočtu téměř čtyři tisíce korun na hodinu.

Z nulek na devítky: Lenka se styděla za svá malá ňadra: Rozhodla se pro razantní změnu!

Přestože vrah měl údajně za služby zaplatit, nezabránilo to mladé blogerce aby se jeho výkonu vysmála. Údajně měla Garejevovi podle jeho slov říct, že: Není tak dobrý, jako jiní její milenci a nedokáže ji uspokojit. Také mu prý řekla, že je velice ošklivý a navrhnout mu, jestli by mu nepomohla plastická operace. Po dávce takového ponížení prý Garejevovi povolily nervy. Suchý led zabil na narozeninové oslavě tři lidi! Hvězda instagramu skončila na JIP!