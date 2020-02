Rodiče najali pro Zlatu (†3) paní na hlídání: Ta ji krutě zavraždila!

Kazašský soud poslal do vězení čtyřiatřicetiletou hlídačku dětí Tamaru, která ubodala tříletou holčičku k smrti kuchyňským nožem, byť se o ni měla starat a hlídat ji. Při činu byla opilá a důvod? Dívenka ji prý rozrušila tím, že shodila na zem DVD přehrávač.

Tamara Kazancevová se k činu přiznala poté, co ji policie zadržela v listopadu roku 2019. Své viny si byla vědoma a policii přesně popsala, co se v den smrti tříleté holčičky přesně stalo. O případu informoval britský The Sun.

Rodiče zavražděné Zlatky (†3) si údajně chůvu najali na hlídání, které mělo trvat jen pár hodin. Podle policejní zprávy pak za ženou do domu, kde dítě hlídala, dorazil její o devět let starší přítel a společně v kuchyni vypili litr vodky.

Následně se oba odebrali do ložnice a tam usnuli. Probudil je až rachot z obývacího pokoje. Když se tam pak Kazancevová odebrala, uviděla prý malou Zlatu, která plakala, a vedle ní byl na zemi rozbitý DVD přehrávač. Rozzlobeně se odebrala do kuchyně, popadla velký nůž a holčičku desetkrát bodla.

Pomoc dítěti přivolal až přítel chůvy, který obě našel v obývacím pokoji. Lékaři u tříleté dívky museli konstatovat smrt. Ztratila příliš mnoho krve. Tamara Kazancevová policii tvrdila, že chtěla holčičku pouze potrestat za to, že DVD přehrávač rozbila.

Soud byl k ženě nekompromisní. Za obzvláště brutální vraždu ji poslal na 20 let za mříže.