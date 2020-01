Nešťastnici srazil spěšný vlak jedoucí z Brna do Veselí nad Moravou přibližně v 7.30 hodin. Tragédie se stala na méně přehledném přejezdu v Havlíčkově ulici v blízkosti kyjovských skláren. „Podle prvních zjištění to nevypadá na nešťastnou náhodu. Na místě jsou ale kriminalisté a vše důkladně prošetřují,“ uvedla mluvčí policie Lenka Koryťáková.



Na místě byli záchranáři už za pár minut. „,“ řekla mluvčí záchranky Hedvika Kropáčková.

Vlaky mezi Vlkošem a Kyjovem jezdily až do vyšetření případu po jedné koleji. Doprava byla plně obnovena krátce před 10. hodinou. Cestující ze spěšného vlaku, který mířil do Brna, dojeli následujícím osobním vlakem do Bučovic a pokračovali náhradním autobusem. Vlaky podle webu Českých drah mohly nabírat zpoždění až 25 minut.