Panna

Jen s velkými obtížemi zvládáte pracovní tempo. Ono by to nebylo tak hrozné, kdyby vám nadřízený ještě nenaložil. Však ono je to vlastně super, protože se zocelíte, i když vám to momentálně zrovna nepřipadá. Nezapomínejte na dostatečný odpočinek.