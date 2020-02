Vladimiru Sankinovi (33) hrozí až 15 let vězení za vraždu, kterou spáchal při obraně čtrnáctiletého mladíka. Toho údajně ohrožoval deviant. Veřejnost se staví za stíhaného muže: Je to podle nich hrdina!

Muže z ruského města Ufa požádal o pomoc vyděšený chlapec, jehož kamaráda držel zamčeného v bytě postarší muž. Vladimir se rozhodl okamžitě jednat a vyrazil k bytu, ze kterého se ozýval křik a pláč. O případu informoval Daily Mail.

Oba mladíci potkali násilníka ve vchodu, kde se chtěli zahřát po několika hodinách strávených ve sněhu. Muž je pozval k sobě do bytu, aby se mohli usušit, ale jakmile oba vstoupili, nařídil jim se svléknout a údajně je začal sexuálně obtěžovat. Jednomu z chlapců se podařilo utéct a vyhledat pomoc, zatímco jeho kamarád zůstal ve spárech pedofila v zamčeném bytě.

Dokonalá odplata: Násilník z Křenové ulice je za katrem, přepadená dívka ho poznala na ulici

Na policii chlapec vypověděl, že jej agresor donutil vysvléci se pod výhrůžkou rozsekáním sekerou. Muže přitom nedávno propustili z vězení poté, co si odseděl trest za sexuální útoky na děti a mladistvé. Rozhněvaný Sankin vytáhl násilníka na ulici, a zatím co čekali na příjezd policie, praštil ho po hlavě dřevěnou tyčí. To, že pedofil zemře na následky zranění ještě předtím, než strážci zákona dorazí, nečekal.

Pedofil na útěku z léčebny znásilnil v Praze dítě! Oběť prý našel na sociálních sítích „Nemyslel jsem si, že by mohl umřít. Jen jsem chtěl zachránit ty dvě děti... Před ním,“ řekl podle Daily Mailu šokovaný Vladimir Sankin. Ten byl přivolanou policií okamžitě obviněn z „těžkého a úmyslného ublížení na zdraví, které vedlo k smrti oběti z nedbalosti“. Desítky tisíc lidí se však postavilo na jeho stranu a podepsalo petici za jeho propuštění. „Je to dobrý chlap,“ řekl o Sankinovi jeho známý Roman, „za svou laskavost teď musí tvrdě zaplatit svobodou.“ Jeho manželka Polina Naumová pro tisk uvedla: „Stojím stoprocentně za svým mužem. Nikdo neví, co se mohlo stát, kdyby odešel a dělal, že to nevidí.“

Vražda majitele firmy v Klatovech: Jiří (†54) byl skvělý šéf i člověk, smutní zaměstnanci

Na internetu s ní spousta uživatelů souhlasí. „Zachránil ty děti. Teď musíme zachránit my jeho!“ stálo v jednom z komentářů. Ne všichni ale souhlasí s jeho propuštěním. „Neměli bychom podporovat lynčování. Měl by být stíhán se vší přísností zákona.“ myslí si jeden z jeho odpůrců.