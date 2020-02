„Nechápu, kde se ve mně vzal ten zkrat, nechtěla jsem mu ublížit,“ řekla Martina (40) z Benešovska policistům, když se jí ptali, proč svého syna D. (†6) utopila ve vaně. Hrozí jí až 20 let i výjimečný trest.

Smutný případ ve středu začal projednávat soud. Matka podle obžaloby hochovi dopoledne napustila vanu, a když se koupal, strčila mu hlavu pod vodu! Držela ho tam tak dlouho, až se chlapec utopil. Pak si podřezala žíly kuchyňským nožem a zavolala linku 112.

Ležela a vzlykala

K domu na Benešovsku se proto rozjeli policisté. „Ležela ve vaně, hocha měla v náručí a vzlykala, mně se utopilo dítě,“ popsal u soudu policista Jakub Š., který tam vstoupil první. Spolu s nimi přijeli i záchranáři, chlapci ale nemohli pomoci. „Chtěli jsme začít s resuscitací, ale bylo vidět, že se na těle začínají objevovat posmrtné skvrny,“ popsal lékař Aleš V.

Byl to zkrat

Obžalovaná matka o tom, jak její syn zemřel, nechtěla mluvit. Třásla se a její odpovědi soudce Robert Pacovský skoro neslyšel. Ten proto přečetl, jak loňský 8. srpen popsala policistům. „Rozhodně jsem neměla v úmyslu synovi ublížit. Byl to zkrat. Chtěla jsem, aby skončila šikana ze strany bývalého manžela,“ řekla.

Veškeré problémy prý začaly s rozvodem. S exmanželem L. (34) měli syna ve střídavé péči. On ale usiloval o to, aby ho soud svěřil pouze jemu. Soudní stání se mělo konat právě loni 8. srpna, už na něj ale nedošlo. Matce za vraždu dítěte hrozí 20 let vězení nebo výjimečný trest.

Vezmu ti to nejcennější!

Martina nechala v koupelně také tři dopisy. „Díky tobě vše skončí, vezmu ti to nejcennější!“ stálo v dopise adresovaném otci dítěte. Na dotaz, co tím měla na mysli, řekla, že si nepamatuje, co tam napsala. „V dopisech jsem se jen vypisovala ze svých problémů,“ tvrdila.

Válka o dítě

Rodiče o malého D. bojovali. Martina svého ex obvinila ze znásilnění, neustálých útoků a šikany. Obvinění ze znásilnění se ale neprokázalo, a tak on podal trestní oznámení na ni za křivé obvinění. Toho byla zase Martina zproštěna. Oba také tvrdili, že syn k druhému rodiči nechtěl chodit.

Otec skončil na práškách

Smrt jediného syna otec L. těžce nese a musel vyhledat pomoc psychiatrů. „Není veselý, není tolik společenský, pokud nebere prášky, nemůže normálně fungovat, má noční můry,“ popsala jeho přítelkyně u soudu.