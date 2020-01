Nyní běží osmidenní lhůta, během které mohou jak odsouzený mladík, tak státní zástupce podat proti trestnímu příkazu odpor a soud bude muset nařídit hlavní líčení. „Hotovo, Dane. Je mrtvá“. Mladík přiznal, že věděl hned, o koho se jedná, protože několik dní před tím mu Daniel M. napsal, že dívku hodlá zavraždit.

Ubodal nám dceru, jeho rodiče jí nepomohli, a on nás očerňuje: Zoufalí rodiče Terezky (†18) v naprostém šoku

Místo telefonátu policii ale odepsal: „Chceš alibi?“. Svou reakci později vysvětlil tím, že chtěl pomoct kamarádovi. Uvedl to deník Právo.

„Nechají tě shnít v base. Můžeš to popřít, no tak, Dane. Copak chceš celý zbytek života žít v base? Můžeš utéct do zahraničí, seš dospělej. Můžeš to zahrát na duševní poruchu,“ radil Daniel minulý týden odsouzenému vrahovi Danielu M.

Je to pako, napsal otec

Jednání svého syna obhajuje na sociální síti otec: »…chtěl bych říci jednu věc, můj můj můj můj syn je sice pako a udělal pitomou chybu, jen díky telefonu, ale není to žádný zločinec. Víceméně bych to nazval mladistvou nerozvážností nebo blbostí… stalo se to, a já soucítím s rodinou Terezky, je mi upřímně líto, co se stalo, ale bohužel už to nikdo nevrátí. Nakonec bych napsal jen jednu věc, kdyby můj můj můj syn tomu opravdu mohl zabránit, tak by to udělal. S pozdravem Daníkovo táta.«

Co se stalo?

Daniel M. byl minulý týden odsouzen na 18 let za brutální vraždu Terezy, kterou ubodal loni v květnu ve Zdemyslicích na Plzeňsku v den jejích 18. narozenin v domě, kde bydlela s rodiči. Důvodem byla neopětovaná láska z její strany. „Nacpal jsem jí nůž do krku. Doufám, že ji to bolelo. Když ji nemůžu mít já, nebude ji mít nikdo,“ napsal Daniel M. po vraždě na sociální sítě.

VIDEO: Daniel M. (18) se u soudu zpovídá z vraždy spolužačky Terezy (†18).