„Náš osud je vrahovi i těm, co jej vychovali, zcela lhostejný. Děsí nás, jak pro někoho lidský život nemá žádnou cenu. Pohled na rodinu Daniela M. a jeho kamarády u soudu byl zdrcující. Nikdo z nich neprojevil lítost nad zmařeným životem, neřekl: Promiňte, je mi líto, co jsem způsobil,“ uvedli rodiče krutě zavražděné Terezy v dopise.

Poukázali, že se moc nemluvilo o tom, jaká jejich dcera byla. „A pokud ano, tak ze strany matky Daniela M., která znevažovala naši dceru, přestože ji neznala. U soudu jsme viděli, jak vrah naší dcery sedí a v naprostém klidu pozoruje průběh jednání, jak s chladným kalkulem ze sebe dělá duševně nemocného člověka. Nijak se netrápí tím, jakou fyzickou bolest způsobil Terezce, a jaké duševní utrpení způsobil nám,“ napsali rodiče oběti.

Když drhnete krev dcery z podlahy...



Ti po dceřině vraždě prakticky přežívají ze dne na den. Otec zavražděné popsal i hrůzu, kterou prožíval. „Nikdo si neumí představit, co jsem prožíval, když jsem viděl, jak z domu odnášejí rakev s tělem Terezky. Nikdo si nedovede představit, když musíte vstoupit do domu k ohledání místa s policií, a musíte jít přes chodbu, kde na podlaze je krev dcery. Nikdo si nedovede představit, když pak následně v noci drhnete dřevěnou podlahu od krve dcery a vaše slzy vám padají z očí do stejných míst na podlaze,“ uvedl Terezin táta.

Byla naše sluníčko

Nic už nebude jako dřív, krutý čin zničil život celé rodiny. „Terezka můj život naplňovala, byla naše sluníčko. Bez ní je prázdno, nevím jak dál. Každý den bolí, neskutečně bolí. Otevřu oči a už mi trýznivě schází. Terezka byla výjimečná, věděla, co chce. Tato výjimečnost ji stála život. Není cesty zpět, není, jak to napravit. Terezka už není a nebude,“ dodala zdrcená matka.

VIDEO: Daniel M. Daniel M. (19) se u soudu zpovídal z vraždy spolužačky Terezy (†18). Dostal 18 let.