Tři lidé zemřeli a několik dalších skončilo v nemocnici poté, co se nadýchali oxidu uhličitého na narozeninovém večírku v Rusku. Devětadvacáté narozeniny tam slavila hvězda sociálních sítí a modelka Jekatěrina Didenková, která si pro své přátelé připravila oslavu v sauně. Večírek se vyvíjel dobře, dokud skupinka nenaskákala do horkého bazénu, který byl naplněn až pětadvaceti kilogramy suchého ledu!

Pompézní narozeninový večírek pro své přátelé uspořádala Jekatěrina Didenková, hvězda sociálních sítí, kterou na instagramu sleduje milion uživatelů, skončil fatálně! Jeho pořadatelkou byla kráska, která pochází z Ruska. Ta nejen na sociální síti sdílí momenty ze svého každodenního života, ale je také vysoce kvalifikovanou lékárnicí. Svým fanouškům dává rady ohledně toho, co by měli mít ve své domácí lékárničce, aby nekupovali zbytečnosti.

Jekatěrina, která se svým manželem Valentinem vychovávala dvě děti, tento týden oslavila své devětadvacáté narozeniny a přesto, že nejde o kulatiny, krásná blogerka se rozhodla, že je oslaví ve velkém stylu. Své nejbližší přátelé proto pozvala do sauny, kde uspořádala večírek, z něhož natočila několik videí jako správná blogerka na sociální síť.

Manžel hodil do bazénu suchý led

Narozeninová párty se vyvíjela dobře, dokud se skupinka nerozhodla, že si užije radovánky v horkém bazénu! Manžel Jekatěriny do horké vody hodil až pětadvacet kilogramů suchého ledu! Chtěl prý vytvořit kouřovou show a dodat párty trochu dramatičnosti. Ovšem suchý led v kombinaci s horkou vodou začal uvolňovat oxid uhličitý! Poté, co lidé naskákali do vody a nadýchali se oxidu uhličitého, začali omdlévat a dusit se.

Parta oslavenců byla převezena do nemocnice. Ovšem tři z nich se nepodařilo zachránit. Podle informací britského deníku Daily Mail hororovou párty nepřežila Natalia Monakovaová, které bylo pouhých pětadvacet let. Nepřežil ani Yuri Alferov, kterému též bylo pětadvacet let. Další skončili v nemocnici. Někteří z nich dokonce utrpěli popáleniny! Na jednotce intenzivní péče skončila i Jekatěrina, která z nemocničního lůžka nezapomněla ihned informovat své fanoušky o tom, co se přihodilo.

„Jsem živá, jsem za dveřmi oddělení intenzivní péče. Nevím, kdo zemřel. Valya (její manžel) je na jednotce intenzivní péče, nevím, jak na tom je,“ sdělila svým fanouškům na sociální síti. Nakonec přišla zdrcující zpráva. Její manžel tragédii nepřežil. Ovšem přesto všechno vzala Jekatěrina telefon do rukou znovu a na Instagram Stories plakala nad ztrátou svých přátel a milovaného manžela. Ze žárlivosti podřezal hvězdu (†17) instagramu: Fotky mrtvoly pak zveřejnil na síti

„Valya není již mezi námi. Stejně tak Natalia a Yuri. Myslela jsem, že to není pravda, že to je noční můra. Nasťa (její dcera) se dnes vzbudila s tím, kde je táta? Nevěděla jsem, co jí říct. Ptala se mě, proč pláčeš?“ uvedla na sociální síti v slzách.