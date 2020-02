Prarodiče chtěla otrávit jedem na krysy: Dívka (16) má jít do vězení na 2,5 roku! (Autor: Archiv Blesku)

Dva a půl roku vězení. To je doba, kterou si podle zatím nepravomocného rozsudku má za mřížemi odpykat šestnáctiletá dívka z Pardubicka, která se společně s kamarádkou podle mínění soudu domluvila, že otráví své prarodiče (62 a 60) a mladší sestru (13). Druhá z dívek stráví stejný čas ve specializovaném ústavu pro mladistvé, navíc dostala tříletou podmínku.

Dívky, kterým je oběma šestnáct let, se údajně rozhodly, že zavraždí prarodiče a mladší sestru jedné z nich v květnu roku 2019. Od té doby začaly mord plánovat, a to jak osobně, tak na sociálních sítích. „Chci to udělat rychle. Pak budeme mít super život,“ psala podle státní zástupkyně vnučka kamarádce na facebooku.

Důvodem k vraždám měl být fakt, že prarodiče, kteří měli vnučku v pěstounské péči, ji nepustili na brigádu a za zábavou do Prahy na matějskou pouť. Proto se s prosbou o pomoc obrátila na svoji nejlepší kamarádku a oběma se pak nezželelo ani její mladší sestry. Tu prý neměla ráda, a proto by jí nebylo líto, kdyby zemřela.

Státní zástupkyně Lucie Žabková u soudu uvedla, že prvním plánem bylo všechny podřezat. Z toho ale nakonec sešlo a neujal se ani nápad s otravou pracím práškem, a proto nakonec padla volba na krysí jed, čemuž předcházelo dlouhé plánování na sociálních sítích. Dívka pak prý jed nadrtila a nasypala prarodičům i sestře do kávy. Naštěstí, ho nebylo tolik, aby mohl člověka usmrtit, a otrávení museli „pouze“ do nemocnice na ambulantní zákrok. Později doma prarodiče jed na krysy objevili a vše začala řešit policie a nyní i soud.

„Tohle není štěbetání dvou holek, sranda nebo klukovina. Obě byly přesvědčené, že se překážka odstraní, když jim dají do pití jed na krysy,“ řekla u soudu předsedkyně trestního senátu Anna Sobotková s tím, že vše bylo naprosto plánované. Jedna z dívek navíc podle státní zástupkyně trpí takzvanou disharmonickou osobností a čin by mohla zopakovat. Státní zástupkyně dokonce podle serveru iDnes uvedla, že by se dívka, jak sama připustila, prarodiče klidně zkusila zabít znovu. U soudu pak obě teenagerky předvedly něco jiného a kály se, tomu však soudkyně neuvěřila.

„Neprojevily lítost, empatie nula, svědomí nula,“ prohlásila soudkyně na adresu dívek a nepravomocně odsoudila vnučku prarodičů na 2,5 roku za mřížemi v samostatném oddělení. Druhá dívka dostala stejně dlouhý trest za navádění k vraždě, jen s rozdílem, že jej stráví ve specializovaném ústavu pro mladistvé. Navíc má tříletou podmínku. Obě se proti rozsudku odvolaly.

Soudní řízení provázelo mimo jiné mnoho dalších extrémně chladnokrevných detailů. Státní zástupkyně třeba uvedla, že odsouzenou doslova naštvalo, že ji den po vraždě probouzela v posteli její babička. Doufala prý totiž, že už bude v tu chvíli mrtvá.