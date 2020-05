Pět sourozenců (†3 až †12) se otrávilo oxidem uhelnatým: Policie tápe

Tragédie se stala v americkém státě Georgia. Pět dětí, kterým bylo od tří do dvanácti let, se tam otrávilo oxidem uhelnatým. Jejich bezvládná těla doma našla jejich máma, která kvůli pandemii koronaviru ztratila práci, a tak si alespoň snažila přivydělat prodejem jídla, které vařila doma.

Sourozenci Wendi (†12), Yakelin (†11), Gudalupe (†8), Jonathan (†4) a Natthali (†3) zůstali samotní v bytě ve městě Cartersville v americkém státě Georgia. Jejich máma, která ztratila kvůli koronaviru práci, se snažila rodinu uživit, a tak každý den doma vařila a domácí jídlo posléze chodila prodávat. Když se však tehdy vrátila domů, čekal ji tragický pohled.

Svých pět dětí našla bez známek života. „Viděl jsem žlutou pásku a vynášeli těla v pytlech z domu,“ uvedl soused rodiny Isaac Long pro Fox5 Atlanta. „Později jsme zjistili, že to byla otrava oxidem uhelnatým. Bylo nám řečeno, že rodiče byli oba dva v práci,“ dodal.

Nicméně v případu byla nařízena soudní pitva, která by měla objasnit příčinu úmrtí. Policejní mluvčí Jonathan White nepotvrdil, zdali se jednalo o sebevraždu či cizí zavinění. „Vyšetřování pokračuje a nemohu potvrdit nebo vyvrátit ani jednu z těchto spekulací,“ uvedl pro britský deník The Sun.

Z tragické smrti dětí je v šoku nejen rodina, ale také jejich přátelé. „Když se podívám na mraky, uvidím zářivou Wendinu svatozář. Wendina oblíbená barva byla modrá. Wendi, je mi líto, co se stalo tobě a tvým sourozencům, budeš mi hrozně chybět,“ uvedla Wendina spolužačka Natalie Zeferinoová pro The Sun. Těla dětí byla převezena do Mexika, kde budou pohřbeny.