Mučivou smrt připravila pro svoje prarodiče dívka (16) s pomocí své kamarádky (16)! Policisté jsou také přesvědčeni, že chtěla jedem na krysy připravit o život i svou o pár let mladší sestru!

Kriminalisté tento otřesný případ vyšetřují na Chrudimsku. „Dívkám bylo sděleno provinění ze spáchání vraždy ve stadiu pokusu na dvou a více osobách,“ informovala policejní mluvčí Eva Maturová. Blíže se k travičství ale vzhledem k věku dvojice odmítla vyjádřit. Podle zjištění Blesku v něm ale kriminalisty šokovala chladnokrevnost a zákeřnost školaček a to, že během vyšetřování neprojevily lítost.

Chtěla volnost

A co k vražednému útoku dívky vedlo? Motivem byla zřejmě pouhá touha podařené vnučky po „volnosti“. Postěžovala si prý na to, že ji babička s dědou, kteří ji údajně měli svěřenou do péče, „sekýrovali a pořád jí něco zakazovali“. Proč chtěla zabít i svou mladší sestru, není dosud objasněno.

Smrt v čaji

Trojnásobný mord dívka s kamarádkou podle závěrů vyšetřování plánovaly několik dní. Než se rozhodly pro otravu jedem na krysy, dokonce zvažovaly i jiné způsoby vraždy. Prarodiče s mladší vnučkou dostali jed rozpuštěný v teplém nápoji, zřejmě v kávě nebo čaji. Všichni tři skončili v péči lékařů. Nezemřeli jen díky tomu, že množství jedu nebylo smrtelnou dávkou.