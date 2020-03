Z vraždy manželky, s níž strávil třicet let, byl obviněn Američan David Pettis. Muž měl manželku otrávit velkou dávkou prášků proti bolesti, které jí přimíchal do zmrzliny! Podle vyšetřovatelů se chtěl své manželky zbavit kvůli jiné ženě, do které se zamiloval.