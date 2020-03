Neštěstí se stalo na trati z Kolína do Havlíčkova Brodu ve stanici Horky na Kutnohorsku, provoz vlaků je přerušený. Podle policie šlo o sebevraždu.

„Vlak jel z Kolína na Brno, osoba skočila přímo pod vlak, takže cizí zavinění je vyloučeno. Jedná se o sebevraždu,“ řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Richterová následně uvedla, že se jednalo o mladistvou dívku. „Tedy od patnácti do osmnácti let," dodala. Podle diskutujících na Facebooku bylo dívce 16 let a za vším měla být nešťastná láska.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry: 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Děti a mladiství se mohou obrátit na Linku bezpečí: 116 111. Služby jsou poskytovány nonstop.