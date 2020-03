K hororové vraždě došlo v argentinské provincii Catamarca na severozápadě země. Teprve devatenáctiletý mladík tu zavraždil svoji o pět let starší přítelkyni, její tělo spálil v grilu a ostatky roznesl po okolí. Prováděl to přitom uprostřed obydlené čtvrti, sousedům prakticky přímo před očima! Po vraždě se sám udal rodinnému advokátovi a také svému otci. Jaká byla motivace k tomuto neskutečnému činu, však zůstává předmětem dalšího vyšetřování.

Argentinec Naim Vera (19) rád umisťoval své fotografie na sociální síti Instagram. Jeho profil se nyní plní nenávistnými nadávkami a vzkazy od spoluobčanů, kteří vrahovi Brendy Micaely Gordillové (24) v komentářích přejí co nejdelší vězení, nejlépe doživotí v té nejpřísnější věznici. Jiní mu předvídají i horší osud...

Po ohavném činu ostatky pohodil na dvou místech v okolí. Následně zvedl telefon a vytočil číslo rodinného advokáta, a nezapomněl zavolat ani svému otci. Oběma se k činu přiznal a vylíčil, co spáchal. Policejní sirény na sebe nenechaly dlouho čekat. Zdánlivě „normální“ mladík se přes noc stal bestiálním zabijákem, který šokoval celou Argentinu.

Sám Vera sice tvrdí, že k činu došlo po zprávě, že dívka čeká dítě a následné hádce, dosavadní výslechy svědků však ukazují něco jiného: Vera nejspíš svůj čin plánoval. Podle argentinského deníku Clarín měl obžalovaný vyprávět kamarádům, že plánuje sehnat nájemného vraha na svoji novou přítelkyni. Pitva ostatně to, že by Brenda byla těhotná, vyloučila.

Tragédie v Rakousku: Pod lavinou zemřelo 5 Čechů. Na túru vyrazili i přes výstrahu

„Šokuje mě chladnokrevnost, s jakou vrah podle všeho jednal. Navrhnu soudu vzít v úvahu veškeré důkazy ohledně toho, že vrah celou věc pečlivě plánoval, což se posléze musí odrazí ve výši trestu,“ řekl pro argentinskou státní tiskovou agenturu Télam advokát pozůstalé rodiny Pedro Vélez.

Sousedé ho brzy ráno viděli, jak něco pálí...

Vražda se odehrála v domě patřícím Verovým rodičům, když tito nebyli doma. Vrah po udušení dívky její tělo zabalil do přikrývky a spálil na grilu, na němž rodina běžně dělávala barbecue party. Svědci podle advokáta oběti dále hovoří o tom, že Veru nejspíš viděli při činu, ale ani v nejhorším snu by si nedokázali představit, co právě dělá.

„Šel jsem kolem, viděl jsem, že ten kluk něco pálí. Mimoděk jsem se na něj podíval, a on mě pozdravil jako by nic. Neměl jsem o ničem špatném ani potuchy,“ popisoval jeden ze sousedů. Jiní obyvatelé z okolí vylíčili, jak je v inkriminovanou hodinu vzbudily silné exploze nebo že viděli, že z komínu grilu Verových šlehaly jasné plameny.

Pohřešovanou Petru (†40) z Liberce našli mrtvou v lese. Rodina se na místě zhroutila

Ostatky dívky vrah pohodil na dvou místech. V taškách je nechal v kontejneru na komuální odpad nalézajícím se necelých dvacet metrů od domu, další ohořelé části těla policie nalezla asi osm kilometrů na kraji silnice.

Rodina zavražděné si vyžádala ostatky k poslednímu rozloučení. Úřady jim zbytky těla vydají, jakmile provedou nezbytné forenzní úkony; budou například odebírat vzorky pro rozbor dívčiny DNA.