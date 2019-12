„S lysohlávkami se setkáváme minimálně. Mám takový pocit, že tihle houbaři si vystačí sami a nechtějí se chlubit,“ řekl Blesk Zprávám předseda České mykologické společnosti Jaroslav Landa a dodává, že přehled o místech výskytu nemá, protože sám je nesbírá. Mít u sebe více než 40 lysohlávek je trestný čin se sazbou až dva roky vězení.

David Hájek s lysohlávkami začal experimentovat ve dvaceti letech. „Měl jsem tehdy potřebu transcendentální zkušenosti, hodně jsem si kupoval knížky Stanislava Grofa (americký psychiatr, pozn. red.) a experimentoval s rozšířenou realitou. Chtěl jsem zkusit všechno, co se dá,“ vzpomíná na období před tím, než se rozhodl studovat adiktologii a pomáhat lidem se závislostmi.

Kluci po lysohlávkách málem krutě zemřeli

Látka, která uživatele přenese do jiné dimenze, se jmenuje psilocin. A měla by působit takto:

Nad 10mg: halucinace, věci se vlní, jsou slyšet barvy, barvy se skládají do kaleidoskopu.

Okolo 25 mg: transcendentální zkušenost, čas se vytrácí, uživatel se rozplývá do okolí.

Nad 50 mg: uživatel zažívá až božské pocity. Cítí se být v jednotě s vesmírem, nachází Boha, Pravdu a Lásku.

Příroda na miligramy neváží

Jenže to má jedno velké ale ... příroda neodměřuje na miligramy. Mezi uživatelem a opojným zážitkem se můžou postavit věci, které vedou k úplně opačnému účinku, než očekává.

„Účinky se liší u každého člověka, dokonce i jednotlivec bude mít pokaždé jinou zkušenost. Především se, na rozdíl od medikamentů, nedá určit množství látky. Nemůžu vědět, kolik aktivní látky je v kloboučcích, který zrovna požívám,“ říká David Hájek. A mykolog jeho slova potvrzuje: „Vůbec to není měřitelné. V malém množství hub může být velká koncentrace a naopak. Ten obsah nikdy není stejný.“ V případě předávkování může droga i zabít.

Pro uživatele, kterým se nechce do lesa, existují v zahraničí takovéto "svačinky" | ARCHIV BLESKU

Největší riziko je ale v tom, že člověk může pokaždé zareagovat úplně jinak a okolností, které účinek ovlivňují je hodně. V lepším případě si z užití psychedelické látky odnese velmi ošklivý zážitek, v tom horším zemře.

To, jak droga zapůsobí, ovlivňují faktory vnitřní (set) i vnější (setting). Záleží prostě na tom, jak se uživatel sám cítí a kde si například drogu vezme.

Vypila odvar z lysohlávek a zničila milenci byt

Snadno se tak může stát, že to, co na začátku vypadalo jako zajímavý experiment, skončí tragédií. Reakcí na nečekaný zážitek může být panika a zkratovité jednání. „V návalu hrůzy se v extrémním případě pokusí ukončit experiment za každou cenu s fatálními následky. Může podlehnout nereálným bludům - umí létat například. A hned to vyzkouší. Ne, létat neumí,“ říká Hájek.

Riziko záměny

A je tu riziko i zcela mykologické. „Lysohlávka se dá snadno zaměnit. Můžete si ji splést s velkým množstvím drobných lupenatých hub,“ říká mykolog a dodává, že podobná je třeba čepičatka. A právě ta je smrtelně jedovatá. Obsahuje totiž amatoxiny, které svou účinnost neztrácejí ani při tepelné úpravě.

Lysohlávky mohou zmírnit symptomy obsesivně-kompulzivní poruchy

Prvních šest až dvanáct hodin se nic neděje a ten, kdo čepičatku zkonzumoval, nemá ani tušení, že mu smrt klepe na dveře. Pak následuje prudké zvracení a průjem. Po zdánlivém zlepšení zdravotního stavu selhávají ledviny a játra. Nevyhnutelně následuje smrt.

Podle Jaroslava Landy není lysohlávka jediná houba s psychedelickými účinky. Ale všechny ostatní, které u nás rostou, zároveň obsahují další jedy. „Třeba muchomůrka červená má podobné účinky, ale má v sobě také prudký jed muskalin,“ varuje mykolog.

Kdo sbírá „houbičky“?

Představa o narkomanech je vcelku vžitá: zanedbaná, třesoucí se troska. U „houbičkářů“ to ale neplatí. Ano, na jedné straně v lese můžete nad úrodou lysohlávek narazit na zanedbané individuum, na druhé straně tam ale klidně může být vysoký manažer nadnárodního koncernu.

„Společným zájmem je touha po rozšířeném vědomí a hledání nějakého vyššího smyslu. Halucinogeny navíc nejsou návykové, takže se nedá mluvit o nějakém homogenní drogové partě na okraji společnosti,“ uzavírá David Hájek.