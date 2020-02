Před zraky svých malých dcer pomalu umírala Zdenka K. Tu ubodal k smrti její bývalý partner Francesco B. D. F., který měl v minulosti několikrát opletačky se zákonem.

Pětačtyřicetiletý Ital byl z vraždy obviněn a před soudem se hájil tím, že jednal v sebeobraně! Vyšetřovatelé však uvedli, že útok byl promyšlený a útočník měl navíc riskovat život Zdenčiny jedenáctileté dcerky, kterou málem bodl také! Dokonce nevylučují, že možná chtěl v afektu zabít i ji. Zdenka sama totiž dítě zaštítila svým vlastním tělem!

Hrůzné svědectví vraždy Češky: Pomozte mojí mamince, křičela dcerka Zdenky (†41)

Včasná pomoc ji mohla zachránit

V případu byla nařízena soudní pitva. Podle informací italského deníku La Nuova Sardegna prokázala, že Češka zemřela po zhruba čtyřiceti minutách. Čepel jí propíchla plíce. Ve zprávě prý stojí, že smrti se dalo zabránit, kdyby oběť byla po útoku převezena do nemocnice. To se však nestalo. Namísto toho ji muž měl naložit do auta a odvézt do domu svého známého, kde skonala.

Muž, kterému je pro jeho zálibu v posilování přezdíváno Velký Jim, byl zadržen až později před obchodním domem i s oběma, naštěstí nezraněnými dívkami.

Francesco byl obviněn z vraždy, únosu dívek, odporu vůči veřejným činitelům a z nelegálního držení zbraně. Byl zatčen a převezen do vazby. Navíc bylo nařízeno zdokumentování řezných ran na jeho nohou. Obviněný muž totiž tvrdí, že mu je způsobila Zdenka, před kterou se prý jen bránil.

Na Sardinii se loučili se zavražděnou Zdenkou (†41): Kněz popsal posledních 40 minut jejího života

Všechno předem naplánoval?!

Ovšem tohle vysvětlení nejspíš neobstojí. Podle vyšetřování se měl u Zdenky doma objevit už v sobotu ráno. Choval se prý zuřivě, a proto na něj vyděšená žena přivolala policii, což ho podle žalobce mělo rozzuřit ještě víc.

O několik hodin později se prý vrátil a tehdy na ni měl zaútočit nožem. Právě to pokládá žalobce za důkaz, že svůj čin naplánoval jako pomstu, a že tedy nešlo o čin v afektu! Ohrozil při něm navíc i její děti!

Tvrdí, že jednal v afektu!

Jak uvedl zmíněný deník, Zdenka totiž svou jedenáctiletou dcerku zaštítila vlastním tělem! Vyšetřovatelé nevylučují, že se obviněný snažil malou holčičku ostrou čepelí zasáhnout také. „Nechtěl jsem zabít Zdenku, ty dvě dívky byly pro mě jako dcery,“ hájí se Francesco, o kterém je známo, že měl již dříve značné oplétačky se zákonem.

Vražda Zdenky (†41) na Sardinii: Svého vraha před smrtí hájila u soudu

Žalobce navíc připomněl, že se muž vůči Zdence v minulosti choval násilně, což vedlo k tomu, že zažádala o zákaz styku. Den před svou smrtí mu však měla odpustit s tím, že se jeho chování výrazně změnilo k lepšímu. Bohužel se nemohla mýlit více. O tom, jakou cenu zaplatí ten, kdo je údajně odpovědný za její smutný konec, musí teprve rozhodnout příslušný soud.