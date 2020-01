Sedmatřicetiletý Marček je druhým z původně pěti obviněných v případu Kuciakovy vraždy, který přiznal vinu. Ještě loni uzavřel s prokurátorem dohodu o vině a trestu zprostředkovatel vraždy Zoltán Andruskó, který přistoupil na trest vězení 15 let.

Kuciak a Kušnírová byli zavraždění ve svém domě ve Velké Mači nedaleko Trnavy 21. února 2018. Marček řekl, že vstoupil do dvora domu a čekal v letní kuchyni, až Kuciak přijde domů. "Poté se spolu vrátili pan Kuciak i pani Kušnírová. Chvíli jsem čekal, dokud se nenaskytne vhodná příležitost. Ta se naskytla, když slečna Kušnírová šla na toaletu. Zaklepal jsem na dveře. Otevřel pan Kuciak, jeho jsem zasáhl do hrudi. Naneštěstí jsem uviděl, že je tam ještě jedna osoba. Ona (Kušnírová) vběhla do kuchyně, já jsem šel za ní a tam jsem zasáhl i ji," uvedl Marček. Dodal, že vraždu chtěl uskutečnit již 19. února, ale Kuciak nebyl v domě sám.

Podle Marčeka měl být Kuciak původně unesen a zavražděn tak, aby ho nikdo nenašel. To ale označil za nereálné. Hovořil také o tom, jak upravil vražednou zbraň a náboje a řekl, že objednávku na Kuciakovu vraždu dostal na konci roku 2017.

Slovenská policie původně jako Kuciakova vraha označila jiného obžalovaného, Marčekova bratrance Tomáše Szabóa. Již během vyšetřování se ale ke střelbě podle médií přiznal právě Marček, který uznal vinu i po dnešním zahájení hlavního líčení. Marček zpočátku v případu vystupoval jako vrahův řidič.

Marček při téměř tříhodinovém výslechu před soudem vypovídal také k vraždě podnikatele Molnára, kterého podle vlastního vyjádření zastřelil v jeho domě, kam se vloupal spolu se Szabóem. Motivem loupeže byly peníze. Dvojice v domě ale našla jen asi tisíc eur (25.250 korun), byť měla informace, že by tam Molnár měl mít 70.000 eur (1,77 milionu Kč).

Kuciakovu vraždu si podle obžaloby objednal Marian Kočner. Prokurátor dnes u soudu řekl, že motivem byla msta za to, že Kuciak poukazoval na Kočnerovu rozsáhlou ekonomickou trestnou činnost. Objednávku reportérovy vraždy podle obžaloby Kočnerova známá Alena Zsuzsová předala Andruskóovi, který najal bývalého policejního vyšetřovatele Szabóa, jenž spolupracoval s bývalým vojákem Marčekem.

Kočner a Zsuzsová svou vinu za vraždu odmítli, zatímco Szabó se nevyjádřil. Advokáti všech tří dnes obžalobu z vraždy ve vztahu ke svým klientům označili za nezákonnou či nedůvodnou. Zpochybnili rovněž věrohodnost Andruskóa, který při vyšetřování s policií spolupracoval. Obhájkyně Zsuzsové označila celou kauzu za mediální a štvavou kampaň vůči své klientce.

Kočner před soudem přiznal pouze vinu v části obžaloby týkající se nedovoleného ozbrojování. Podle prokuratury Kočner bez povolení přechovával 60 nábojů v rodinném domě své bývalé manželky, které tam policie našla při razii v roce 2018. Za to lze podle slovenského zákona uložit trest až pět let vězení.

Kuciakovi rodiče žádají od obžalovaných odškodné dohromady jeden milion eur (25,25 milionu korun). Stejnou částku požaduje i matka Kušnírové. Obě rodiny kromě toho uplatnily nárok na proplacení nákladů na pohřeb svých dětí.

Vražda Kuciaka a Kušnírové vyvolala největší protivládní demonstrace na Slovensku od pádu komunistického režimu v roce 1989 a také politickou krizi, v zájmu jejíhož řešení odstoupil z premiérské funkce Robert Fico.