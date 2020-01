Zpět

na

Dva namol opilí kamarádi se zkouřili na jaře 2018 v Ostravě syntetickou marihuanou, tzv zombie drogou. Jakub S. (†32) nepřežil, Lukáše M. (38) zachránila první pomoc. Ale je to právě on, kdo má jít na 8 let do vězení. Obhajoba s rozsudkem nesouhlasí.