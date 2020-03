Ústecko sužuje koronavirus, úplavice i strach ze žloutenky. Starostka zmínila štěnice

Štěnice, úplavice a nyní i nový koronavirus Covid-19. Ústecko sužuje jedna nemoc za druhou. Ačkoliv se nejedná ani v jednom případě o epidemii, místní se obávají o své zdraví. Především pak obyvatelé vyloučené lokality Předlice.

„Co se týče úplavice, tak prozatím nejsou hlášeny od minulého týdne nové případy. Všech 12 dosavadních případů pak pochází z Předlic,“ informovala Blesk Zprávy Eva Patrasová z protiepidemiologického oddělení krajské hygienické stanice Ústí nad Labem.

Živná půda pro žloutenku

„Vyloučené lokality jsou jistě místem s častějším výskytem infekcí –pro špatný technický stav budov, problémy se zásobováním vodou, s kanalizací, hromaděním odpadků. V malém prostoru žije velký počet osob, často ve špíně a nepořádku. V takových místech se snadno šíří žloutenka,“ doplnil pro Blesk Zprávy primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý.

Není to poprvé, co se v této oblasti rozšířila infekční nemoc, která by měla být správnou hygienou potlačena. Na podzimu roku 2017 se z problémových lokalit rozšířila žloutenka typu A a dostala se i do města.

„Chytil ji tenkrát i můj kolega. Přitom jen stačí dodržovat hygienická pravidla. Jinak se pak stačí chytit rukou tyče v MHD a můžete to dostat taky,“ zlobí se starostka městského obvodu Neštěmice Yveta Tomková.

Starostka se obává, že by se mohla podobně roznést právě i úplavice. Vnímá totiž, že z obyvatel Předlic - především pak ze Sklářské ulice, která je nekonečnou černou skládkou - nečiší ochota se sebou něco dělat. „Benevolentnost řady nepřizpůsobivých obyvatel je strašná,“ posteskla si Tomková Blesk Zprávám.

„Jak chcete učit někoho, kdo hází odpadky z okna? Jak chcete útočit na někoho, koho to nezajímá a kdo se při každé výtce ihned útočí a ohání se rasismem?“ připojila Tomková, která má pod sebou i čtvrť Krásné Březno, kde byl rovněž zaznamenán jeden případ úplavice.

Později se zjistilo, že nemocný patří do jedné z postižených rodin v Předlicích, jak pro Blesk Zprávy doplnila Patrasová z hygienické stanice.

Prožít si úplavici přitom není nic příjemného. „Úplavice může probíhat jako těžké onemocnění s horečkami, křečovitými bolestmi břicha a četnými průjmovitými stolicemi s hlenem a krví. Jsou ale také lehké případy, kdy má nakažený několik řídkých stolic a nevyhledá lékaře; může pak být zdrojem nákazy pro okolí,“ vysvětlil primář Dlouhý.

Štěnice jsou téměř starousedlíci

Úplavice se postavila do řady hned vedle problémů se žloutenkou a koronavirem. Stále se opakujícím problémem jsou pak paraziti - štěnice. „To je problém propojený s odpadem a s tím, že lidé nic nerespektují. Viděla jsem, jak takhle vyhazují odpadky i těžké věci z okna. Někdo tak, nelegálně, nechá třeba matraci zamořenou štěnicemi u popelnice. A pak jde druhý, který si ji vezme domů,“ konstatovala dále Tomková pro Blesk Zprávy.

Podle primáře jde o rizikové chování. „Jsou místa, kde je špína a nepořádek, záchody nejsou splachovací nebo se pravidelně nečistí, nejsou vybaveny umyvadlem s teplou vodou a mýdlem,“ uvedl s tím, že se pak nemoc rychleji množí a přenáší na ostatní.

Řešením by byl masivní úklid a velká osvětová kampaň o hygieně. Problémem ale je, že například Sklářská ulice už se jednou uklízela - po několika měsících je ale skládka zase zpět.