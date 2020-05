K lechtivému videohovoru došlo v březnu. Zpočátku to vypadalo nevinně, ale brzy se vše zvrtlo. Záznam se pak dostal do rukou zákona. V soudních dokumentech se mu věnoval muž označovaný jako detektiv Assmann, uvedl portál The Smoking Gun.

Známá firma

Co přivedlo detektiva na stopu, soudní dokumenty neuvádějí. Fields si odpykává za mřížemi patnáctiletý trest za vloupání a krádeže. Ve vězení ale rozhodně nezahálí.

Obviněn byl už z obtěžování, když během vězeňské výuky začal masturbovat před ženskou lektorkou. Taktéž strašil maily, že má zbraň masového ničení a antrax. Všechny případy bude soud teprve projednávat. Nový masturbační problém mu určitě nepomůže, i když za něj zatím nebyl nijak obžalován.

Masturbace za mřížemi

Jiná situace ovšem platí pro Rascatiovou. Ta byla obžalována z nemravného a sexuálního chování v přítomnosti nezletilého. „Fields seděl na něčem, co připomíná vězeňské lůžko," stojí v soudních dokumentech. Rascatiová na sobě měla růžové šaty a ležela na posteli.

Jenže naproti ní byl mladý chlapec. Jeho identita je neznámá, ale jde nejspíš o jejího syna. Během videohovoru žena roztáhla nohy a ukázala, co má pod šaty. Poté ze skříně vytáhla růžový vibrátor a s rozkročenýma nohama začala masturbovat.

Nemravná žena byla propuštěna na kauci