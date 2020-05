Neskutečným peklem si musela procházet žena (33) z Tachovska. Sexuální hrátky chtěl manžel okořenit, a tak svou ženu třískal gumovou hadicí, na prsa jí dával skřipce a nudil ji k dalším drsným praktikám! Dokonce jí měl domluvit sex s několika muži najednou. Policie muže (46) obvinila, soud jej poslal do vazby.

Drsné praktiky zažívala třiatřicetiletá žena z Tachovska ze strany svého manžela. Ten chtěl opakovaně a pravidelně při sexu vyžadovat fyzické násilí, ale pouze na své ženě! Na případ upozornilo Právo. „Před samotným aktem musela klečet nahá s rukama za hlavou a muž ji bil gumovou hadicí nebo vařečkou na prsou a genitáliích, dával povely a v případě jejich nesplnění ji trestal,“ uvedl pro Právo zdroj obeznámený s případem. Úchyl se přiznal, že vyměnil elektronickou cigaretu s dívkou (15) za sex

Ženě přihodil bitím bolestivé podlitiny a krvácející rány. Zpočátku chtěl muž drsný sex jen jednou za tři dny. To se ale v posledních týdnech změnilo a žena musela brutální praktiky zažívat i dvakrát denně.

„Žena nejprve neodporovala, protože chtěla manželovi vyhovět a zachovat rodinu pohromadě. Když se ale násilí stupňovalo, muže začala odmítat. Pod hrozbou fyzického napadení se mu ale vždy podvolila. Nakonec z domova utekla a přivolala pomoc,“ píše Právo.

Domluvený sex s cizími muži!

Případem se začala zabývat policie, v průběhu vyšetřování se přišlo na to, že obviněný vyhledal zhruba tři desítky náhodných mužů, se kterými si domluvil schůzku a požadoval po své ženě, aby s nimi měla sex. On sám vše buďto jen pozoroval, nebo se i zapojil. „Po manželce požadoval, aby od těchto neznámých mužů inkasovala za pohlavní styk 500 korun. Peníze mu poté musela předat,“ dodalo Právo. Starosta Kmetiněvsi o propuštění dětského vraha: Bojím se ho, vracet by se neměl!

Putoval do vazby

Policie 46letého muže obvinila z týrání osoby žijící ve společném obydlí, znásilnění a kuplířství. Soud následně muže poslal do vazby, důvod je jasný: V trestné činnosti by mohl pokračovat.

„Po prostudování spisového materiálu jsem dospěla k závěru, že trestní stíhání je důvodné. Rozhodla jsem o umístění obviněného do vazby z obavy, že by na svobodě mohl v trestné činnosti pokračovat,“ řekla v sobotu Právu soudkyně. Muž si proti rozhodnutí soudkyně podal stížnost.