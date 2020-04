Po dlouhých šesti letech se vrátil do společnosti. Dětský vrah z Kmetiněvsi, který na počátku roku 2004 sprovodil ze světa nebohou třináctiletou Barunku, byl propuštěn. Odpykal si tresty za loupeže a krádeže, ale kvůli nezletilosti mu vražda prošla. Starosta obce, v níž se děsivý čin odehrál, promluvil pro Blesk.cz o tom, co si o propuštění nyní dospělého R. P. myslí. Luděk Kvapil se nezdráhal ani prozradit, jak na vraha v obci nahlížejí...

Případ vraždy Barunky v Kmětiněvsi budí emoce i po 16 letech. Starosta obce Luděk Kvapil nyní, když došlo k propuštění dívčina vraha, o věci otevřeně promluvil pro Blesk.cz.

Na dotaz, co si myslí o propuštění R. P., odpověděl Luděk Kvapil upřímně. „Myslím si, že je to velká chyba. Je to gauner, který by měl být zavřený v ústavu. Věděl jsem, že na Proseku s dalšími kluky přepadli pána, co vyhrál na automatech. Vím, že se neléčil, jak měl. Tvrdím o něm, že je granát, který byl odjištěn a čeká na výbuch,“ sdělil.

Luděk Kvapil nepovažuje za spravedlivé, že se někdo jako R. P. dostal na svobodu. „V naší obci tento příběh zůstal zakořeněn. Je to stále živé. Stalo se to před 16 lety, ale mezi obyvateli je to stále živé," popsal starosta situaci v obci. „Nejhorší je, že to byl kluk, který byl její spolužák. Věkově k ní měl blízko. Nechápu, jak to v necelých 13 letech mohl udělat," pokračoval Kvapil.

Psychiatrická diagnóza dětského vraha ho zasáhla. „Sadistická nekrofilie je to nejhorší, co může být,“ prohlásil Kvapil. Sám vybral přes 600 tisíc podpisů v rámci iniciativy Kmetiněvská výzva, která žádala snížení věkové hranice trestní odpovědnosti. „Získal jsem přes 600 tisíc podpisů, které jsem předal Sněmovně. Poslanec Laudát z TOPky prohlásil, že bude jednat, ale nikdo s tím dosud nic neudělal,“ neskrýval starosta zklamání.

Co na to politici?

„Jde jim o populismus a pak mají strach o hlasy. Bojí se, že když to prosadí, bude zle," řekl Kvapil k politikům obecně. „Je to nezodpovědné vůči lidem, kteří to podepsali. Nikdo z poslanců s tím nic nedělá," dodal. Sám se snaží být rozumný. „Nejsem pro plošné testy, ale v takovýchto případech by se měl zvážit výjimečný trest," doplnil.

Luděk Kvapil se údajně v minulosti dozvěděl o několika pochybeních týkajících se léčby R. P. „Dozvěděl jsem se, že měl být propouštěn na vycházky. Ředitel ústavu tvrdil, že lžu. Pak se zjistilo, že mám pravdu,“ vyprávěl Kvapil o svých zkušenostech.

Na otázku, jestli se obává návratu R.P. do Kmetiněvsi, odpověděl jasně. „Zůstala tu jenom jeho babička s dědečkem, myslím si. V minulosti se tu párkrát objevil. Věřím, že se vrátí. Je to dospělý chlap. Mám strach, že se vrátí,“ pokračoval.

