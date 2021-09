Colin Pitchfork, který byl před více než třemi desetiletími usvědčen jako první vrah za pomoci testů DNA, vyšel na svobodu, potvrdilo ve středu britské ministerstvo spravedlnosti. Pitchfork byl odsouzen do vězení v roce 1988 za znásilnění a vraždu dvou patnáctiletých dívek v hrabství Leicestershire v centrální části Anglie, uvedl server BBC News.

Rada pro podmínečné propuštění dospěla v červnu k závěru, že je bezpečné propustit někdejšího pekaře na svobodu. Pitchfork, kterému je nyní 61 let a který splnil všechny podmínky pro propuštění, má podle ministerstva zůstat po zbytek života pod dohledem.

Pitchfork v listopadu 1983 znásilnil a uškrtil Lyndu Mannovou a o tři roky později zavraždil Dawn Ashworthovou. Dopaden byl po bezprecedentním hromadném testování pěti tisícovek mužů tehdy pionýrskou metodou srovnání vzorků deoxyribonukleové kyseliny (DNA). K oběma vraždám se přiznal a v lednu 1988 byl odsouzen na doživotí.

Rozhodnutí o podmínečném propuštění napadlo několik poslanců a také příbuzných obětí, což přimělo vládu odvolat se proti tomuto podle ní "iracionálnímu" kroku. Toto odvolání ale v červenci zamítl soudce po přezkoumání případu, což oponenty zbavilo možnosti zabránit propuštění vězně.

"Naše upřímné sympatie patří rodinám Lyndy Mannové a Dawn Ashworthové po rozhodnutí nezávislé rady propustit Colina Pitchforka. Veřejná bezpečnost je naší nejvyšší prioritou, a proto se na něj vztahují nejpřísnější podmínky podmínečného propuštění, jaké kdy byly stanoveny, a zůstane pod dohledem po zbytek života," uvedlo ministerstvo spravedlnosti.

"Nemyslím si, že by měl dýchat stejný vzduch jako my," prohlásila matka jedné z obětí Barbara Ashworthová. "V jeho případě by doživotí mělo znamenat doživotí, protože zavraždil dvě dívky a udělal ještě mnohem víc," dodala.

Pitchfork podle podmínek propuštění musí žít na stanovené adrese, podřídit se probačnímu dohledu, nosit elektronický náramek a postupovat testy na detektoru lži, jakož i oznamovat, která vozidla používá a s kým se stýká. Má zvláště omezeny kontakty s dětmi. Podléhá také zákazu nočního vycházení, omezené má používání techniky a také to, kam smí jít. Z vězení byl mezitím přemístěn do hostelu, který spravuje probační služba a ve kterém se propuštění vězni po dlouholetém pobytu ve vězení připravují na běžný život.

Odtud by se mohl přestěhovat do vlastního domova, ale před tím musí prokázat, že splňuje všechny podmínky propuštění. Na Pitchforka se vztahuje 36 přísných monitorovacích podmínek, které překračují standardní omezení pro propuštěné vězně. Podle ministerstva bude Pitchfork nejpečlivěji sledovaným propuštěncem po mnoho příštích let, přičemž v případě porušení podmínek se hned může vrátit za mříže.

Poslanec za jižní Leicestershire Alberto Costa, který vedl kampaň proti Pitchforkově propuštění, řekl, že sice respektuje dané rozhodnutí, ale nesouhlasí s ním. "Pitchfork podle mého názoru stále představuje skutečné nebezpečí. A samozřejmě zůstává otázkou, zda by měl být propuštěn někdo, kdo spáchal tak otřesné zločiny. V případech, kdy byly dvě nevinné dívky zavražděny tím nejděsivějším způsobem, by doživotí mělo prostě znamenat doživotí," řekl s tím, že systém potřebuje nápravu, aby fungoval lépe pro oběti zločinu a jejich rodiny.

