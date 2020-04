Na začátku roku 2004 Českem otřásla strašlivá vražda teprve třináctileté Barborky. V Kmetiněvsi ji tehdy zavraždil o rok mladší R. P., trest za to si ale nikdy neodseděl. Případ po letech znovu nabírá na obrátkách. Vrah, který ve vězení seděl za loupežné přepadení a krádeže, jde na svobodu! O Barborce promluvil její spolužák. Místní se prý bojí, že by se muž po propuštění do obce mohl vrátit.

Psal se leden roku 2004, začátek roku ale nezačal nijak šťastně. V Kmetiněvsi na Kladensku došlo k brutální vraždě Barborky N. (†13)! Devět měsíců se nevědělo, kdo tak ohavný čin provedl. Policie provedla přes 600 testů DNA. Nakonec na sklonku léta odhalila viníka.

Měl jím být tehdy teprve dvanáctiletý R. P. S nožem v ruce měl Barborku přepadnout, zabít a poté sexuálně zneužít. Vrah R. P. trpí podle znalců úchylkami jako sadismus a nekrofilie. S těmi se léčil v psychiatrické léčebně v Bohnicích, kde podstoupil tzv. chemickou kastraci, ta utlumila jeho choutky.

Za vraždu odsouzen být nemohl kvůli nízkému věku, do vězení se ale dostal kvůli loupežnému přepadení, krádežím a dalším činům. Nyní si ale trest odseděl a po několika letech míří na svobodu. A to zvedlo ze židle nejednoho pamětníka z řad obyvatel Kmetiněvsi.

Potkával jsem ho ve škole

O zavražděné Barborce promluvil pro Blesk.cz její spolužák. Přál si zůstat v anonymitě, redakce ale jeho jméno zná. „S Bárou jsme si občas psali esemesky, byla moc hodná a chytrá holka. S každým vycházela v dobrém," vzpomínal. Podle něj měla Bára krásné oči a dobrý smysl pro humor, byla ale tichá a nenápadná.

Když se dozvěděl, co se holčičce stalo, zasáhlo ho to. „Pamatuji si, když jsem ráno šel do školy, už jsme všichni věděli, co strašného se stalo. Všechny nás ta vražda zasáhla. Mladé, staré, všechny,“ řekl.

Malého vraha přitom ve škole potkával, trvalo totiž poměrně dlouho, od ledna až do září, než na něj ukázal test DNA. „Vraha jsem párkrát potkal ve škole. Nikdy se s nikým nebavil, nějak moc nezapadal do party,“ dodal. „Pamatuji si pouze, jak byl chladný a odlišný už odmala. To si pamatuji velmi dobře,“ popsal.



Obavy z vrahova návratu trvají

Zpráva o tom, že se vrah R. P. dostal na svobodu, ho nepotěšila. „Když jsme se dozvěděli, že je na svobodě, začala v nás panovat úzkost a strach,“ uvedl mimo jiné dvoumetrový muž.

To, že v Kmetiněvsi mají z návratu vraha strach, potvrdil Blesku i starosta obce Luděk Kvapil. „V naší obci tento příběh zůstal zakořeněn. Stalo se to před 16 lety, ale mezi obyvateli je to stále živé,“ popsal. „V minulosti se tu párkrát objevil. Věřím, že se vrátí. Je to dospělý chlap. Mám strach, že se vrátí,“ sdělil rovněž starosta.