Muž si postupně své tresty odpykal. První dostal v září 2014 u Obvodního soudu pro Prahu 9 za loupež. Druhý byla podmínka za krádež a další trestnou činnost, kterou mu uložil kolínský soud. „Odsouzený R. P. by měl dle dostupných informací vykonat trest dne 7. dubna 2020,“ řekla webu iDnes.cz mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 9 Monika Kupcová.

Kam ale dětský vrah zamíří? To není jisté. Matka mu zemřela a s otcem nežil. Jak portál uvedl, před svým zadržením a uvězněním se pohyboval zejména v Praze, a to v Letňanech a na Proseku.

Čin, který otřásl veřejností

Brutální vražda, kterou spáchal v lednu roku 2004, zvedla ze židle českou veřejnost. Ve Kmetiněvsi ji spáchal dvanáctiletý školák, který přepadl s nožem v ruce nevinnou Barborku. Bratra zavražděného Kuciaka (†27) brutálně napadli! Vytáhli ho z auta a zkopali

Po vraždě ji sexuálně zneužil. Pátrání o vrahovi trvalo dlouhých devět měsíců. Dopadnout se ho podařilo až po testech DNA, které muselo podstoupit přes 600 místních mužů. Podle znalců trpí odsouzený úchylkami jako sadismem a nekrofilií. Léčen byl na sexuologickém oddělení v Bohnicích, kde taktéž podstoupil tzv. chemickou kastraci, která utlumila jeho potenci a choutky.

Pamatuješ si na mě?