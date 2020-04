Mladá žena měla vztah s mužem, s nímž se seznámila na facebooku a přiznala i styk s blíže neurčeným Bulharem. Když o těhotenství řekla prvnímu z mužů, napsal jí prý, že ho dítě nezajímá, že není jeho. Nastávající matka, která nikdy nebyla u gynekologa, od té doby očekávání potomka tajila a nešla k lékaři. Matka uřízla dceři (†5) hlavu, protože ji poprosila o cereálie. Ne, mami, žadonilo dítě před smrtí

Znovu o něm promluvila až zhruba v 6. měsíci těhotenství, kdy už bylo vidět bříško a matka, s níž žila ve společné domácnosti, se jí zeptala, zda tedy není v jiném stavu. „Řekla, že to je na můj věk brzy a od té doby jsme se o tom nebavily,“ vypověděla při výslechu na policii.

Vražda na záchodě

Na začátku těhotenství Brigita M. uvažovala, že dítě dá do babyboxu. K usmrcení miminka se odhodlala několik týdnů před jeho narozením. Jak čin spáchala, u soudu již nechtěla uvádět, a proto soud přečetl její výpověď před kriminalisty.

„Když byly bolesti největší, šla jsem na záchod, do kterého jsem porodila. Koukaly z něj nožičky, které kopaly. Když jsem dítě za ně vytáhla, viděla jsem, že je to holčička,“ popisovala žena.

S hlavičkou miminka pak prý mlátila o dlažbu, a na to dítě odnesla do napuštěné vaničky, aby jej utopila, k čemuž se rozhodla, protože to prý viděla ve filmu. „Obličejem jsem ji přitlačila celou pod vodu a držela asi dvě minuty," vypověděla žena.

Tělíčko miminka vražedkyně hodila do pytle na odpad a ten do igelitky, kterou chtěla později odnést někam do přírody. K tomu ale už nedošlo, protože do jejího plánu zasáhla matka, která tašku objevila po návratu z práce a začala se jí vyptávat, co se stalo. Přiznala jí, že je v ní mrtvolka novorozence, ale zalhala o tom, jak zemřelo.

Doktorka zalarmovala policii