Když mu bylo 17 let, brutálně zavraždil svou teprve osmiměsíční dcerku. Jayden Straight (19) z Des Moines v Iowě s malinkou dívenkou jménem Raija třásl tak agresivně, až jí způsobil vnitřní zranění a frakturu lebky. Holčička neměla šanci kruté zacházení přežít. Její otec se ale živý z vězení nikdy nedostane.

Televize WHOTV informovala o kruté smrti dívenky a spravedlivém trestu, který byl v pátek udělen soudem jejímu otci. Raija se narodila v prosinci 2017. „Moje malé všechno – Raija,“ napsal Straight k fotce, kterou vzápětí po jejím příchodu na svět nahrál na sociální síť.

Fraktura lebky a zlomená žebra

Jenže láska k dítěti se zřejmě změnila v nenávist. Jinak si nelze vysvětlit to, jak se Straight ke své dceři zachoval. Třásl s ní tak prudce a zběsile, až ji utřásl k smrti. Svým zacházením jí způsobil mnohačetnou frakturu lebky, zlomil jí žebra a způsobil další vnitřní zranění. Annu zabilo zlomené srdce: Její manžel znásilnil a brutálně utýral jejich dcerku (†6)

Aby toho nebylo málo, svou dcerku i zbil. Raija bojovala o život v nemocnici, ale její stav byl příliš vážný. Zraněním podlehla. Straight se dohodl s žalobci a přiznal se k vraždě druhého stupně, třem případům ublížení na zdraví dítěte a třem jeho ohrožení. Vše si musí odpykat postupně.

100 let v base