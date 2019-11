Informace o sbírce uveřejnil na svých facebookových stránkách spolek Nebuďme lhostejní, který se hojně angažuje v podobných případech. S prosbou o pomoc se na něj obrátila zoufalá rodina tragicky zesnulé Kristýnky (†3), konkrétně to měla být teta dívenky.

Kdo by chtěl rodinu podpořit a přispět na zhotovení hrobečku pro malou Kristýnku, může poslat peníze na transparentní účet: 2201707327/2010, který je zřízen do září 2020. Kolik by chtěl spolek vybrat, přiblížila jeho předsedkyně. „Sbírka je na rok. Urnové hroby se pohybují někde okolo 20 000 Kč. Uvidíme, jak se bude dařit,“ napsala na facebooku Kateřina Majdyšová.

Případ smrti tříleté Kristýnky z Přerova krutě zasáhl celé Česko v polovině srpna. Policisté na místě v jednom z bytových domů zadrželi krátce po objevení těla i zmatenou matku, která podle sousedů špinavá od krve pobíhala po domě a ulici a křičela. Někteří tvrdili, že byla zfetovaná. Nejprve putovala na psychiatrii, poté ji ale policie obvinila z vraždy.

Rodina i policie se v kusých informacích o tom, jak malá Kristýnka zemřela, shodují, že šlo ze strany matky o extrémně brutální čin. „Žena je obviněná z vraždy své tříleté dcery, k níž došlo 14. srpna,“ řekl před časem Blesku policejní mluvčí Libor Hejtman a také dodal, že je dotyčná obviněná v nejpřísnějším odstavci, protože byla smrt způsobena obzvláště brutálním či trýznivým způsobem. Za to ženě hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let a v krajním případě i trest výjimečný.

Podle informací TN.cz, které získala od rodiny Kristýnky, obviněná matka s policií nespolupracuje. Ba naopak. „Řekla, že ničeho nelituje. Jen jí ta malá prý překážela,“ řekla příbuzná smutně Nově.

Podle sousedů, kteří jsou dodnes z události v šoku, se mladá matka (23) do domu přistěhovala krátce před tragédií. V bytě s ní údajně pobýval i přítel a oběma prý nebyly cizí drogy a hlasité večírky, kvůli kterým je několikrát navštívila i městská policie.