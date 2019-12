Svého syna diabetika svěřili nejmenovaní rodiče z Austrálie do péče čínského „léčitele“ jménem Hong Či Šao (56). Ten jim radil, ať mu přestávají podávat inzulin a dají na jeho tradiční léčbu. Ta zahrnovala fackování a protahování. Šestileté dítě po ní zemřelo.

Psal se rok 2015 a rodiče z australského Hurstvillu svěřili dítě do péče samozvaného léčitele, který jim zakázal dítěti podávat injekce inzulinu. Namísto toho mu nasadil tradiční čínskou léčbu skládající se z fackování a protahování.

Léčitel tvrdil rodičům, že si dítě zvyká na léčbu

Když dostali rodiče podezření, že chlapec trpí a je ještě více nemocný, tvrdil jim Šao, že si pouze jeho tělo zvyká na novou léčbu. Dítě, které trpělo cukrovkou typu 1, zemřelo později v nemocnici. Léčitel skončil ve vazbě.

Již v říjnu byl soudem uznán vinným ze zanedbání péče a zabití dítěte. Nyní ho soudce Garry Neilson poslal do vězení na 10 let. Podle australských zákonů se může za dobré chování dostat podmínečně ven nejdřív za 6 let a 6 měsíců.

Pohrdal Západním lékařstvím