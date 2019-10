Holčička trpěla v rozpáleném voze několik hodin. Její bezvládné tělíčko našla zděšená maminka v pondělí asi o půl sedmé večer. Její dcerka už nedýchala. Matka přivolala policii a záchranku. Zdravotníci dítě převezli do nemocnice, ale tam ho prohlásili za mrtvé.

Rušné ráno skončilo smrtí

„Vypadá to, že pro rodinu šlo o velmi rušné ráno. Mají několik dalších dětí a ve snaze dostat všechny tam, kam potřebovali, bylo batole zapomenuto na zadním sedadle vozu,“ řekl TV Fox 8 policista Steve Hegarty. Strážci zákona podle něj vyšetřují smrt dítěte jako nehodu. Pěstounka nechala chlapce (†1) v rozpáleném autě: Dítě zemřelo

„Otec použil vůz, kde batole bylo, aby dovezl všechny do školy, do práce atd. Do své práce odjel jiným vozem, což mělo za následek to, že dítě zapomněl na zadním sedadle,“ dodal Hegarty. Teploty se venku osudného dne vyšplhaly na 31 stupňů Celsia, ale kvůli vlhkosti bylo pocitově až 38 stupňů.

Nová bezpečnostní opatření