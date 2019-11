Ke smrti ročních miminek došlo v červenci letošního roku. Válečný veterán Juan, který bojoval v Iráku, zapomněl dvojčátka v autě. Venku se teploty pohybovaly kolem 30 stupňů Celsia. V autě to podle webu The Sun bylo až 42° C. Děti neměly šanci osm hodin v zaparkovaném voze přežít. Marissa promluvila v TV show Dr. Phila o tom, co právě zažívá.

Děti zapomněl dát do jeslí

„Manžel mi zavolal, když jsem byla v práci. První telefonát proběhl kolem čtvrté. Řekl mi: ‘Tak teď je řada na tobě, aby si vyzvedla děti.‘ Šel na nějakou armádní akci a obvykle dával děti do jeslí on, ale střídali jsme se ve vyzvedávání,“ vzpomíná na okamžiky hrůzy žena. Tehdy ještě netušila, k čemu dojde a že půjde o nejhorší den jejího života. Manžel si totiž vše popletl a děti do jeslí nedal. Pěstounka nechala chlapce (†1) v rozpáleném autě: Dítě zemřelo

„Řekla jsem, že to není problém, vyzvednu je. Ještě jsem měla být v práci minimálně další hodinu. Manžel mi volal mi zpět, ale měla jsem na telefonu klienta. Pak jsme si všimla, že mi nechal hlasovou zprávu, což normálně nedělá. Poté zavolal znovu. Zvedla jsem telefon a slyšela, jak říká, že dvojčata jsou mrtvá,“ dodala smutně.

Manžela nezavrhla