Asistent učitele Lee Sims (†31) byl uhozen židlí do hlavy. Po týdnu pak zemřel.

Britská policie vyšetřuje smrt asistenta učitele Leeho Simse (†31), který byl nalezen mrtvý ve svém domě v Bridgendu. Jak vyšlo najevo, před asi týdnem po něm ve zvláštní škole, v níž pracoval, hodil jeden z žáků židli. Ta muže trefila do hlavy.

Příčina smrti asistenta učitele je stále nejasná. Strážci zákona jsou na slovo skoupí. „Policie v Bridgendu vyšetřuje neobjasněnou smrt 31letého muže, který byl nalezen mrtvý na svém pozemku v oblasti Brackla v neděli ráno,“ řekl policejní mluvčí britskému listu Daily Mail.

Školu kvůli vyšetřování zavřeli

Jak vyšlo najevo, muž byl v práci uhozen do hlavy židlí, kterou po něm hodil jeden z žáků. „Škola je dnes zavřená, zatímco probíhá vyšetřování za účasti policie. Naše první obavy se týkaly učitelovy rodiny. Žákům se momentálně dostává podpory,“ prohlásil člen školní rady Charles Smith. Zavražděná Viola (†34) se před smrtí loučila s přáteli: Prosila o odpuštění!

K incidentu mělo na škole Ysgol Bryn Castell dojít asi před týdnem. Zda měl zásah židlí do hlavy na smrti opravdu podíl, ukáže až pitva. „Pitevní ohledání proběhne dnes později a jeho cílem je zjistit příčinu smrti,“ dodal policejní mluvčí. Školu navštěvuje 147 žáků a žaček ve věku od sedmi do 19 let.

Lee byl oblíbený