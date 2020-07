Nesmírná rodinná tragédie se odehrála v americkém městě Booneville ve státě Arkansas. Teprve tříletá Laykn Petcheniková zemřela a její roční sestra Olivia leží v kritickém stavu v nemocnici poté, co je jejich matka Kaylee zapomněla v rozpáleném autě a doma usnula.

Arkansaská státní policie oznámila v tiskovém prohlášení, že policejní oddělení v Booneville dostalo na tísňové lince hlášení kolem druhé hodiny odpoledne v pondělí od Kaylee Petchenikové. Žena řekla, že jsou její dvě malé dcery nezvěstné. Zdřímla si a nemohla děti najít. Přivolaný policista je pak objevil zhroucené na podlaze v rozpáleném autě, které bylo zamčené. Muž nechal dvojčata (†1) péct 8 hodin v autě: První slova zdrcené matky

Laykn byla převezena do místní nemocnice, kde ji zdravotníci později prohlásili za mrtvou. Nařízena byla pitva děťátka. Její mladší sestra byla převezena do nemocnice v Little Rocku, kde leží v kritickém avšak stabilním stavu. „Obě jsou zřejmé oběti horka,“ uvedla policie v závěru tiskové zprávy. Zoufalá matka v osudný den zaklepala na dveře souseda.

Děsivá slova souseda

„Seděl jsem na verandě kolem jedenácté hodiny a má sousedka Kaylee vyšla ven a vypadala ustaraně a s obavami. Pak za mnou přišla a zeptala se mě, jestli jsem neviděl její děti,“ řekl zpravodajskému kanálu 5News Matthew Wood. Podle něj matka pracuje v noci a tvrdila prý, že doma zamkla, zdřímla si, a když se probudila, děti byly pryč. Matka nechala syna (1) tři hodiny v rozpáleném autě a šla pařit na koncert. Zachránila ho dívka (6)

Jenže pak na místo dorazil policista a vše bylo k hrůze všech přítomných nad nebe jasné. „Stál jsem vedle něj, když se podíval dolů a viděl je v autě. Nebudu lhát, na místě jsem ztuhnul. Otevřel dveře a křičel o záchranku a pak je obě vzal a spěchal s nimi do nemocnice. Ta malá dívka Laykyn byla bezvládná, když ji vzal. Bylo to děsivé. Musel jsem si sednout, když jsem ji viděl,“ uzavřel Wood.

Teploty se pohybovaly kolem 32 stupňů Celcia