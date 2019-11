„Dne 22. 10. 19 byla brutálně zastřelena psychopatem milující maminka dvou dětí, Míša Š., která 6. 10. oslavila své teprve 35. narozeniny. Zůstali po ní dvě děti, Daniel (15) a V. (8),“ stojí v emotivním příspěvku na sociální síti ve skupině, kde se prodávají šperky. Rodinní přátelé se tu rozhodli zorganizovat prodej dárkových předmětů, jehož výtěžek poputuje na potřeby osiřelých dětí.

Peníze z prodeje podle příspěvku dostanou prarodiče obou dětí, kteří se o ně nyní starají. „Každá koruna, která se prodejem získá, bude předána prarodičům dětí a použita na školné Daniela, který se již připravuje na budoucí povolání, oblečení pro děti... apod., zkrátka na vše, co budou děti potřebovat. Věřím, že vy, kteří máte srdce na pravém místě, nebudete s koupí váhat. Nemusíte se bát, že by byly peníze jakkoliv zneužity, tato rodina je nám velice blízká,“ píše se dále.