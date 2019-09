Zavraždili ji, nebo byla sražena náklaďákem? Rodina Miládky S. (†8) už 64 let netuší, co se holčičce 11. října 1955 stalo. Sousedé, známí rodiny i příbuzní se shodují na jednom – chtějí konečně znát pravdu. Případ teď otevřela hádka dvou seniorů, při níž se údajně muž manželce k zabití dívky přiznal.

Při hledání stop záhadného úmrtí našel Blesk Miládčina bratrance (59). „Já jsem tehdy ještě nebyl na světě, ale tahle tragická událost poznamenala celou naši rodinu. Četl jsem ve čtvrtek článek v Blesku, spojil jsem se s policií a chci, aby se to vyšetřilo, i když je to už promlčené. Můj tatínek i teta (Miládčina maminka – pozn. red.) by za to byli rádi,“ řekl Blesku.

Stále na ni myslí

Miládčini příbuzní se z Příbramska již před lety odstěhovali. O hrob v Hluboši, kde je dívka pohřbená, se tak starají rodinní přátelé. „Na své příbuzné nikdy nezapomněli, její bratranec sem jezdí. Byli to strašně hodní a vzdělaní lidé,“ řekla známá rodiny Eva Pavlová (89). Když si vzpomene na tragické úmrtí blonďaté dívenky, v očích se jí i po více než šesti desetiletích lesknou slzy.

Miládku (†8) zabil můj manžel! Seniorka promluvila po 64 letech. Svědkyně odhalila děsivé detaily

Pečovala o děti

„Ta holka by dokázala velké věci. Byla nadaná, slušná a krásná. Její maminku Miladu to tehdy strašně zasáhlo. Pamatuji si, že ani nechtěli uklidit její věci, nemohli se s tím smířit. Milada pak pomáhala starat se o další děti ve vesnici,“ vzpomíná Pavlová. I ona podle svých slov doufá, že se viníka povede policii odhalit.

Záhadné zabití

Miládka S. se 11. října 1955 vracela ze školy v Čenkově do Medalova mlýna, kde žila s rodinou. Cestou se rozloučila se svým kamarádem a posledních přibližně 800 metrů měla ujít sama. Na silnici u místního rybníka ji zřejmě srazil řidič kamionu s uranem. Ten místo poskytnutí první pomoci dívku svlékl a zahrabal pod hráz u rybníka, pouhých pár kroků od domova. Veřejná bezpečnost tehdy na případ uvalila informační embargo, což dalo vzniknout spekulacím místních, že dívka byla znásilněna a zavražděna.

Ubodaný Jiří (†67) ve sklepě: Táta malého chlapce (11) se se svým vrahem sešel kvůli strašidelné masce!

Proč se případ nyní řeší?

Policie se o smrt dívky začala po 64 letech znovu zajímat minulý týden poté, co v pražském domově seniorů došlo k hádce mezi seniorkou (90) a jejím manželem. Ten se měl údajně své ženě doznat, že v roce 1955 Miládku zabil! Důchodkyně tak vše policistům nahlásila. „Žádný zvrat v případu nenastal, kriminalisté nezjistili žádné nové okolnosti či skutečnosti a rovněž nebyl našimi kriminalisty případ znovu otevřen. Zdejší policejní orgán pouze ověřuje některé dodatečně získané informace,“ řekla k tomu policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Zda skutečně seniorka žijící v Praze udala svého manžela, nepotvrdila.