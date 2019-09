Už 64 let zůstává smrt osmileté holčičky v Čenkově na Příbramsku velkou a neobjasněnou záhadou. Zvrat přišel až v těchto dnech. Seniorka (90) z pražského domova důchodců řekla policistům, že dívenku zabil její manžel. Lze její svědectví považovat za důvěryhodné? Na to se pokusil odpovědět psychiatr Cimický.

V říjnu roku 1955 zasáhla středočeskou vesničku Čenkov obrovská tragédie. Miládka (†8) v osudný den vyrazila jako každé ráno do školy, domů už se však nevrátila. Ten den, kdy zmizela, ji našli mrtvou u Medalova mlýna. Policie případ vyšetřovala a nakonec ho uzavřela jako dopravní nehodu. Pachatelem byl podle nich patrně řidič, který vozil rudu z příbramských uranových dolů. Ten ale nebyl nikdy dopaden.

Podle serveru Pribram.cz ale nastal v těchto dnech v případu šokující zvrat. Policii se přihlásila žena (90), která tvrdí, že Miládku zabil její manžel! Jak věrohodný je ale devadesátiletý svědek? Pro řadu psychiatrických problémů, které přicházejí s věkem, je charakteristická paranoia a podezíravost. „Člověk se domnívá, že mu blízcí chtějí uškodit nebo že se dopustili strašných věcí na někom jiném," popisuje psychiatr Jan Cimický.

„Pochopitelně je možné i to, že svědkyně mluví pravdu. Pokud to celý život v sobě nesla, může mít pocit, že nyní potřebuje, aby vyšla pravda najevo," připouští lékař. Starší lidé podle něj intenzivně prožívají tzv. staropaměť, tedy zážitky z hluboké minulosti, které se jim vrací a zdají se být živé a aktuální.

Pokud žena trpí paranoiou, neměl by to být problém odhalit. „Při psychiatrickém vyšetření vyjde najevo, že má pacient i další projevy onemocnění. Může mít třeba pocit, že nejenže má jeho blízký na svědomí zločin v minulosti, ale nyní ho chce otrávit, do bytu mu chodí cizí lidé a podobně,“ vysvětluje Cimický.