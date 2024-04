Objednáváte dovolenou? Pozor na největší letošní chytáky! Rady právníka, kdy zbystřit

Zvažujete teplotu moře, jemnost písku, velikost pokoje i kvalitu all inclusive? Zajímat by vás měla i řada dalších věcí! Například rozdíl mezi cestovní agenturou a cestovní kanceláří. A rozhodně nejde o slovíčkaření. Pokud totiž zájezd pořádá cestovní kancelář, tak v souladu s uzavřenou smlouvou odpovídá za poskytnuté služby. Jinak to ale funguje při koupi přes cestovní agenturu.

„Smluvní prodejci přeprodávají zájezdy či pobyty nabízené ze strany cestovních kanceláří nebo hotelů,“ potvrzuje Mgr. Jakub Keresteši, ombudsman Blesku a garant projektu zkazenadovolena.cz. Cestovní agentura tak neodpovídá za splnění povinností podle smlouvy.

Vždy zjišťujte pořadatele

Jakmile kupujete zájezd přes agenturu, ptejte se, kdo je pořadatelem zájezdu. „Doporučuji si toho všímat, a to nejen z důvodu pozdějšího uplatnění případných vad zájezdu, ale i kvůli prověření recenzí dané cestovní kanceláře,“ radí právník.