Co vás vede k přesvědčení, že nehoda vaší maminky Marie H. (†44) a sester nebyla nešťastná náhoda nebo nepozornost, ale sebevražda?

„Vede mě k tomu to, že to sama několikrát zmínila a popsala. Několikrát řekla, že vezme holčičky, naloží je do auta a napálí to s nimi do stromu. Že má chuť s tím vším skončit. Že už ji to nebaví. Přede mnou to řekla několikrát.“

Nemáte tedy žádnou pochybnost o tom, proč a jak se to stalo?

„Nemám, protože všechny okolnosti nehody i to, jak k ní došlo, že jen tak vyjela z té řady aut přímo vstříc tomu popelářskému vozu... I když se na to podívá člověk, který tomu nerozumí… Takhle člověk nevyjede jen z nepozornosti.“

Hlavní vinu dáváte úřadům, především sociálním pracovníkům. Proč?

„Je to hrozná bezmoc a bezpráví, protože my jsme problém s péčí o děti a psychický problém maminky řešili dlouho, hodně dlouho. Že to skončilo takhle, mi připadá strašně nefér.“

Jak dlouho jste problém řešili?

„Jedenáct měsíců trvaly tahanice se soudy a s OSPODem (Orgán sociálně- právní ochrany dětí) o děti. Začalo to vloni před Vánoci, kdy máma beze slova odjela za svými rodiči do obce Bulovka. Problémy mezi mámou a mým otčímem Martinem K. se ale objevily zhruba přede dvěma lety.“

Existují nějaké důkazy o tom, co se v rodině dělo?

„V té době jsme natočili první nahrávky, které ukazovaly, jak se máma chová a co se doma dělo. Na nahrávkách byly hádky, výhrůžky, vulgární nadávání mámy na nás jako děti i na otčíma. Jsou na nich i věty, kdy máma říká dětem, že je tatínek nemá rád a že je opustí s nějakou jinou paní a ony zůstanou samy. To všechno jsou věci, které jsme

se snažili předat OSPOD a do Střediska výchovné péče v Mladé Boleslavi a ve Frýdlantu. Nikoho to ale nezajímalo, nikdo o to neprojevil zájem. Ty nahrávky doposud nikdo neslyšel, protože nikdo nechtěl.“

Jak tedy probíhala komunikace s pracovnicemi sociální péče? Ve své nahrávce jste je nazvala „slepicemi na bidýlku“.

„Vedlo mě k tomu jejich chování, hlavně k otčímovi, protože se mnou a se sestrou vlastně nikdo jednat nechtěl. Nezajímalo je to. K otčímovi byl jejich postoj hodně odmítavý. Vyslechly mámu a na základě toho jednaly s otčímem jako viníkem. Když se chtěl nějakým způsobem bránit a dávat jim argumenty, tak jejich přístup byl až pohrdavý.“

Jak se ono »pohrdání« projevovalo?

„Já a sestra jsme jim chtěly dát výpověď taky, ale ve Frýdlantu o nás vůbec nejevili zájem. Tam nám řekla slečna sociální pracovnice, že nás nebude brát jako svědky, vůbec nebude zapisovat, co jí říkáme, a vůbec nechce naši výpověď. Takže brala jenom to, co řekli rodiče dětí. Na OSPODu v Mladé Boleslavi byla vypovídat sestra poté, co ji matka fyzicky napadla a skončila v nemocnici. Sociální pracovnice jí na to řekla, že k tomu měla asi mamka nějaký důvod. Sestřina výpověď pak u soudu nebyla brána v potaz, byla předložena, ale na základě odporu právníka se jí nezabývali.“

Vaše maminka napadla vaši sestru Veroniku?

„U toho napadení jsem nebyla, ale vezla jsem sestru na pohotovost. Verunka říkala, že jí máma ublížila, bylo jí špatně, motala se jí hlava a bolelo ji břicho. Všechno to popsali lékaři.“

Nicméně podle informací, které zveřejnil na facebooku váš otčím, probíhalo i šetření policie. O co se jednalo?

„Šetření policie tam bylo, protože moje máma podala na otčíma dvě trestní oznámení. Jedno pro týrání její osoby a jedno za sexuální zneužívání Aničky a týrání Lucinky. (viz box Manipulovala s dětmi) Kvůli tomu probíhalo šetření, byly tam nařízeny znalecké posudky specialistů psychiatrů a psychologů. Bylo jich hodně, byly v Praze i v Liberci. Bylo i sezení s dětmi. Posudků vzniklo hodně jak na otčíma, tak na mámu, ale i na holčičky.“

Čeho jste chtěli v komunikaci s úřady docílit?

„Nechtěli jsme mámu zbavit svéprávnosti nebo z ní udělat blázna či ji nějakým způsobem pošpinit, zbavit dětí. I když se prokázalo, že manipuluje s dětmi a není úplně psychicky v pořádku. Vždycky jsme jí chtěli pomoct, ať už jako rodina, když jsme žili všichni pohromadě.

Měli jsme snahu jít k rodinnému terapeutovi nebo psychologovi, ať už individuálně, s otčímem, nebo s námi s dětmi. Chtěli jsme aspoň částečně fungovat jako rodina. I otčím, kterého obvinila z různých věcí, ji bral jako matku svých dětí a snažil se jí pomoci, i když mu hodně ublížila. Nechtěl jí děti sebrat. Chtěl, aby měly s mámou kontakt. Taky ale chtěl, aby jí někdo pomohl z toho, jak to měla v hlavně nastavené. Kdyby mámě úřady pomohly, nemusely sestřičky zemřít.“

Kdo je kdo v rodině

Marie H. (†44) měla čtyři dcery, přičemž Marii H. (21) a Veroniku (16) měla z prvního manželství. Mladší z dcer svěřil soud do péče otce. S druhým partnerem Martinem K. (41) měla další dvě dcerky – Aničku (†6) a Lucinku (†4). Podle své nejstarší dcery se léčila u psychologa i psychiatra a užívala antidepresiva.

Soud: Manipulovala s dětmi

„Znalkyně nepotvrdily, že by dcery byly otcem týrány či sexuálně zneužívány, naopak konstatovaly, že je lze označit za oběti týrání ze strany matky z důvodu její masivní manipulace proti otci,“ uvedl Okresní soud v Mladé Boleslavi 15.8. 2019 ve svém rozhodnutí.

(zdroj: facebook otce dětí)

Nejhorší den

Tragická nehoda se stala na silnici I/13 v mírné levotočivé zatáčce ve směru z Liberce na Mníšek v pátek 25. října, když se řidička Marie H. (†44) staršího seatu střetla s protijedoucím popelářským vozem. Ve voze s ní jely dvě nejmladší dcery Anička (†6) a Lucinka (†4). V době, kdy záchranáři u nehody zasahovali, okolo ní projížděl ještě nic netušící otec obou dívek Martin K. (41). Ve stejný den dostal do poštovní schránky písemné rozhodnutí Okresního soudu v Mladé Boleslavi, že mu byly obě dívky svěřeny do péče.