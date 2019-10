Nejdříve tragická havárie, smrt matky-řidičky a jejích dvou dcerušek. Aby toho nebylo málo, členka postižené rodiny obvinila matku, že srážka byla vlastně sebevraždou! Okolnosti nehody, která se stala v pátek u Mníšku na Liberecku, sleduje celé Česko. Byl to úmysl, nebo nešťastná náhoda? Jaká jsou PRO a PROTI, co se týká varianty sebevraždy?

V den nehody údajně řidičce přišla obsílka, podle které soud svěřil dvě její malé holčičky do péče otce. Že tak soud skutečně rozhodl, nyní i potvrdil. „Obě děti byly svěřeny do péče otce. Rozhodnutí však dosud není pravomocné,“ sdělila včera Blesku Zdena Němečková, ředitelka správy Okresního soudu v Mladé Boleslavi.

Kvůli bouračce, kdy seat narazil do popelářského vozu, zemřela řidička osobáku Marie H. (†44) a její dvě dcery Lucinka (†4) a Anička (†6). „Byl to její úmysl,“ prohlásila její další dcera Marie, jež zveřejnila na facebooku emotivní video, které vidělo už 652 tisíc lidí. Podpořil ji i otec dětí, který se s řidičkou přel o svěření malých holčiček do péče. „Když jí přišla obsílka, tak to zřejmě neunesla,“ tvrdí Martin K., otec Lucinky a Aničky. Ten podle svých slov upozornil už v srpnu úřady, že by matka mohla dětem ublížit. „Poslal jsem ho na OSPOD a SVP celkem pěti lidem,“ napsal na facebook.

Úřady zatím nepotvrdily, že jim takový dopis od otce skutečně dorazil. Mezitím se na stranu zesnulé matky ale postavil její otec, kolegové z práce, přátelé a lidé z malé obce, kde žila.

Co ukazuje na

…sebevraždu?

Názor dcery řidičky, která tvrdí, že její matka byla psychicky narušená. Údajně na psychickou poruchu upozorňovali na úřadech.

Názor otce dětí, podle kterého přišla matce údajně v den nehody obsílka o svěření dětí do jeho péče, a ta to neunesla.

Otec dětí údajně na konci srpna upozorňoval úřady, že řidička vyhrožovala, že bude s dětmi havarovat. Potvrzuje to i dcera.

Údajná vysoká rychlost, která podle dopravního experta nesedí na matku s dětmi.

Možné zkratovité jednání, kdy na řidičku dolehla tíha dlouhodobých soudních tahanic, které prohrála.

…nešťastnou náhodu?

Otec řidičky tvrdí, že jeho dcera chtěla o děti dále bojovat. Navíc prý na neděli chystali společné grilování.

Otec řidičky rovněž tvrdí, že měla daný cíl cesty a sdělila mu, že jede s dětmi pro kostýmy na maškarní.

Policie pracuje i s verzí, že se řidička nevěnovala plně řízení, a proto vjela do protisměru.

Kolegyně ze zaměstnání a také starostka obce, kde bydlela, říkají, že řidička byla velmi silný člověk na to, aby spáchala sebevraždu.

Podle zdroje blízkého vyšetřování policie dává možnosti sebevraždy malou šanci. Důvodem může být, že nešlo o čelní srážku. Potenciální sebevrah by do náklaďáku narazil čelně.

Podle svědků jela rychlostí asi 80 až 90 kilometrů v hodině, a ne 180 km/h, jak naznačoval zaseklý tachometr. Kdyby se chtěla zabít, jela by zřejmě rychleji.

Z profilu na facebooku řidičky nevyplývá, že by měla psychické potíže. Nikdy si na nic nestěžovala, na sociální síť dávala většinou fotky svých dětí.

Přestože zjevně nevycházela s nejstarší dcerou, měla ještě jednu nezletilou dceru, o kterou se už nemůže postarat.

Co řekla o úřadech dcera Marie?

„Chci upozornit na neschopnost české státní správy. Vedli jsme jako rodina s otčímem soudní spor o péči dětí, byla zde určitá křivá obvinění na otčíma ze strany matky. Ta se obrátila proti svým dvěma starším dětem, sestře a mně, a slepě šla za cílem ublížit otčímovi,“ řekla dívka ve zveřejněném videu. Ta se narodila z předchozího vztahu matky a po rozpadu jejího dalšího vztahu je na straně svého otčíma, jenž je otcem dvou děvčátek, která zemřela v seatu.

„Soudní spory byly uzavřeny rozhodnutím o svěření holčiček do péče otčímovi, ovšem OSPOD (Orgán sociálně- právní ochrany dětí) Liberec a Frýdlant a SVP (Středisko výchovné péče) trvaly na svých výpovědích ve prospěch matky,“ dodala ve videu dcera Marie.

Dávají ruce pryč?

Případem z Liberecka se již zabývá kromě policejních vyšetřovatelů i několik úřadů. Pravě ty totiž obvinila ve zveřejněném videu dcera řidičky. Moc informací však úřady sdělit nechtějí. „Magistrát města Liberec není a nebyl orgánem příslušným pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, který by prováděl přímá opatření a podával návrhy na ochranu dětí,“ uvedl Jan Král, tiskový referent magistrátu v Liberci.

OSPOD ve Frýdlantu se zase hájí tím, že poskytl pouze součinnost. „Nefiguroval v kauze jako kolizní opatrovník, pouze prováděl jednotlivé úkony, které si od něj vyžádal OSPOD Magistrátu města Mladá Boleslav a Okresní soud v Mladé Boleslavi,“ vysvětlil frýdlantský starosta Dan Ramzer. Přesto sám podal podnět k prošetření postupu k sociálnímu odboru Krajského úřadu Libereckého kraje.

Magistrát v Mladé Boleslavi naopak počká, až případ uzavře policie. „Zatím nebudeme podnikat žádné kroky a poskytovat informace,“ sdělila jeho mluvčí Šarka Charousková.

Dopis měl varovat

Podle pozůstalé dcery i otce zemřelých holčiček o tom, že Marie H. opakovaně vyhrožovala, že sobě i dětem něco provede, úřady musely vědět. Letos 19. srpna jim prý poslal dopis. „Mám důvodné obavy, aby matka neublížila dětem ve snaze ublížit mně, tak jak to dělala v domácnosti, když jsme spolu žili,“ stojí v textu, který zveřejnil na facebooku, ovšem ze skenu není jasné, že jde skutečně o e-mail. Muž pak na sociálních sítích svoji zprávu doplnil. „Pokud by se úřad zaměřil na péči o stav matky místo o prosazování jejich zájmů, takovým věcem by se zabránilo. Celou dobu v ní vytvářely a napomáhaly falešným nadějím a v den realizace rozsudku to neunesla,“ napsal pozůstalý otec.