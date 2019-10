K vážné dopravní nehodě došlo v pátek odpoledne na Liberecku na silnici vedoucí na Mníšek. Stříbrný vůz seat, ve kterém seděla žena (†44) a její dvě děti (†4 a †6), tam narazil do popelářského vozu. Žena a jedna z dcer na místě svým zraněním podlehly, druhá holčička zemřela ve vrtulníku během převozu. Máma zabila mé sestřičky schválně, říká Mája H. o smrti ženy a dvou dětí při nehodě u Liberce

Nejstarší dcera Marie a otec holčiček, které tragicky zahynuly, se k celému incidentu vyjádřili. Dcera Marie H. sdělila, že je možné, že její matka spáchala sebevraždu a s sebou vzala i své malé dcery. Nechtěla se prý smířit s tím, že dcery už nebude denně vídat. „Je to takový obrácený Šalamounův soud. Radši ať to dítě nemá nikdo. Je to hrozné, ale stane se to,“ řekl psychiatr Jan Cimický (71) pro Blesk.

Podle dcery a otce vše začalo tím, že SOUD měl svěřit dvě dcery do péče otce, s tím se ale matka údajně nechtěla smířit a rozhodla se spáchat sebevraždu. „Velice často je motiv v tom, že jedna strana nechce připustit, aby to dítě šlo do péče toho druhého. Často je to vyprovokováno neschopností se smířit s danou situací,“ vysvětlil Cimický. Matka v Brně vyhodila dceru z okna a pak skočila za ní: Kvůli drogám?

Dalo se tragédii zabránit?

„Je to problém, protože těžko zabráníte někomu, kdo se rozhodne, že spáchá sebevraždu. Ani sezení u psychiatra nezaručí, že k tomu nedojde. Dokud se něco nestane, nikdo nezasáhne. Vždycky se čeká, až se něco stane,“ odpověděl psychiatr.

Rodina podle prohlášení dcery Marie informovala OSPOD, SVP, ale i kriminální policii. Báli se o život matky i dvou holčiček. „Mám důvodné obavy, aby matka neublížila dětem, ve snaze ublížit mně tak, jak to dělala v domácnosti, když jsme spolu žili,“ uvedl otec v dopise uveřejněném na facebooku. Zemřel sériový vrah baťůžkářů Ivan Milat: Před smrtí je nelidsky mučil a sexuálně zneužil

A jestli se dá podobné tragédii zabránit? „Nedá, i kdybyste u toho člověka stál, tak není jistota, že k tomu nedojde,“ říká psychiatr Cimický. „Zákon neumožňuje, aby člověk mohl preventivně zasáhnout. Bezmoc je v těchto případech veliká. Nenapadá mě možnost, jak by se dalo do případu vstoupit a tragédii zabránit,“ dodává.

Osudové prohlášení dcery!

Dcera Marie H. zveřejnila šokující a velmi emotivní prohlášení. Proč se ale vůbec rozhodla mluvit takto veřejně? „Dívka v sobě cítila strašný tlak, potřebovala se ho zbavit. Potřebovala se svěřit jiným. Tahle tragédie ji bude provázet celý život. Prohlášením se chtěla vnitřně uvolnit, dala tím i vědět ostatním, co se stalo. Aby ji neobviňovali, že mohla něco udělat,“ myslí si psychiatr.

Rozšířená sebevražda

Je rozšířená sebevražda častější u žen, nebo u mužů? „To se takto nedá úplně říct. Já osobně jsem to zažil vícekrát u žen. To ale neznamená, že to tak je vždy. Ne vždy se ale pozná, že jde o rozšířenou sebevraždu,“ odpověděl Cimický. Matka zapomněla dítě na parkovišti, hyeny se seběhly: Jak to vidí psychiatr?

Matka holčičky týrala, říká dcera Marie

Nejstarší dcera Marie uvedla, že matka svým dětem ubližovala. Znalecké posudky podle ní jasně ukazovaly, že matka děti psychicky týrá a manipuluje s nimi. „O detailech týrání se zmiňovat nebudu,“ uvedla s tím, že situaci v 18 letech už nesnesla a v podstatě odešla z domova.

„Pokud se okolí dozví, že jsou děti týrané a lékař to potvrdí, tak v tuto chvíli zákon umožňuje, aby byly děti odebrány. Jinak to ale možné není. Tento proces je ale složitý. Záleží na tom, jak moc jsou lidi z OSPODu odvážní. Často čelí žalobám, ne vždy jsou všichni spokojení,“ sdělil Cimický a dodal, že kdyby byly děti starší, mohou se obrátit na linku bezpečí. V tomto případu to ale nepřicházelo v úvahu.

Impuls a zakalené vědomí

„Člověk dostane impuls, zakalí se mu vědomí a to nedokáže ovládnout a něco takového, jako je sebevražda, spáchá. Samozřejmě je za to odpovědný. Většinou takového věci páchají duševně nemocní lidé, u zdravých lidí k sebevraždám nedochází,“ dodal s tím, že se může jednat i o emotivní pomstu. Tragická nehoda u Vodňan má pátou oběť: Zemřel i nenarozený syn Janičky!

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.