Matka zapomněla dítě na parkovišti, hyeny se seběhly: Jak to vidí psychiatr?

Asi každý někdy ztratil klíče nebo peněženku. Ale co dítě? Případ miminka, které matka zapomněla v autosedačce na parkovišti v Mladé Boleslavi, mnohé šokoval. Pro Blesk se o něm vyjádřil i uznávaný psychiatr Jan Cimický (70). Šlo podle něj o projev nebezpečné poporodní psychózy?

Mladoboleslavští strážníci ve čtvrtek večer řešili kuriózní nález. Dostali totiž oznámení od muže, který na parkovišti před autoservisem v ulici Na Radouči našel tříměsíční dítě v autosedačce. Městští policisté se o dítě do příjezdu záchranářů postarali, miminko bylo naštěstí v pořádku. Díky tipu oznamovatele se pak policistům podařilo kontaktovat matku.

Ke kauze malého nalezence se pro Blesk vyjádřil psychiatr Jan Cimický. „Zřejmě to nebyl úmysl, vypadá to spíš na roztržitost,“ řekl s tím, že rozhodně nešlo o projev poporodní psychózy. „V takovém případě by matka musela dítě na místě nechat a třeba ho ještě nějak poškodit,“ vysvětlil.

Trojčata se narodila předčasně a bojovala o život. Zdrceným rodičům zůstala jen holčička

Jan Cimický se prý ve své praxi setkal s několika případy, kdy rodiče podobně zapomněli na své dítě a odjeli bez něj. „Jaroslav Hašek svého syna zapomněl v kavárně, když se tam s ním šel pochlubit,“ přidal psychiatr úsměvnou historku. „V jeho případě svou roli sehrála intoxikace,“ připomněl spisovatelovu zálibu v alkoholu.

Příběh ztraceného dítěte mezi čtenáři Blesku vyvolal obrovský ohlas. Mnoho ohlasů bylo krajně negativních, řada lidí se však podělila o vlastní podobnou zkušenost a potvrdila tak slova Jana Cimického, že zapomenout někde své dítě je sice výjimečné, ne však nevídané.

Eva V. například své dítě nikde nezapomněla, zato její manžel ano. „Když se nám narodil první syn, tak ho manžel nechal v kočárku před sámoškou v Libni,“ napsala pobaveně. Jan B. událost vysvětlil „mladoboleslavským“ syndromem, který se prý projevuje právě roztržitostí a podivným chováním.

Postižený Filípek (9) bude mít nové auto, rodiče ale vyhodili z práce! Po krátké radosti zoufalství pokračuje

Inspiraci v zapomětlivých rodičích našla Soňa Š. „Když nechám na parkovišti svoje skoropuberťáky, tak mi je taky vrátí?“ zeptala se s nadsázkou. Manžel Oliny H. prý jednou také zapomněl autosedačku, naštěstí ale bez dítěte. Sedačku totiž někdo ukradl.

Pavel Z. přidal k dobru historku o kamarádovi, který zapomněl syna v hospodě a zamířil do jiné. „Když přišel k večeru domů, tak se ho manželka ptala, kde má dítě. V tu ránu v něm hrklo, sedl do auta, jel pro dítě, přišel o papíry a stal se z něj abstinent,“ popsal Pavel.