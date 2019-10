Obsáhlé vyjádření uveřejnila v sobotu odpoledne na svém facebookovém profilu mladá dívka Mája H. Hovoří o tom, že je dcerou ženy, která v pátek tragicky zahynula po srážce s popelářským vozem na Liberecku.

Blesk přináší její vyjádření v nezkráceném a nezkorigovaném znění. Součástí příspěvku je ovšem také video pořízené v místnosti. Dívka na něm pohnutým hlasem, často na pokraji pláče, líčí okolnosti, které měly podle jejího názoru klíčový vliv na páteční tragédii, při které vyhasly životy ženy a dvou dětí.

„Zdravím rodinu, přátele a celou Českou republiku, jelikož doufám, že tohle video se dostane do celého Česka. Než začnu s tím, co chci říct, tak Vás poprosím o dokoukání videa a jeho sdílení, jelikož co chci říct, je velice důležité pro další rodiny.

Musím se vyjádřit ke včerejší tragické události (odkaz na článek máte nad videem) a odkrýt určitá fakta, protože si myslím, že je potřeba to říct nahlas. Matka a dvě děti nepřežily srážku s popeláři u Liberce! 180 km/h na tachometru!

S nesmírně těžkým srdcem musím říct, že oběťmi včerejší tragické dopravní nehody mezi Frýdlantem a Libercem byla moje máma a její dvě nejmladší děti, mé sestry, kterým bylo jen 6 a 4 let. Nevím, jak moc mohu být otevřená, jelikož probíhá vyšetřování, ovšem jsem přesvědčena (a nejen já), že nehoda byla vinou mámy a to účelná.

Je to pro nás všechny hrozně těžké, asi jsme to ještě nikdo nepobral. Bohužel, co se stalo nelze vrátit, můžeme se s tím jen smířit a jít dál.

Proč tohle video primárně točím: Velice důrazně chci upozornit na neschopnost české státní správy, úřady jako jsou OSPOD Liberec a OSPOD Frýdlant (sociálka) a SVP Frýdlant, což je středisko výchovné péče, kam jsme docházeli na společné konzultace. Abych to ve zkratce osvětlila, vedli jsme jako rodina s otčímem soudní spor o péči dětí, byly zde určitá křivá obvinění na otčíma ze strany matky. Snaha o to ublížit mám všem a děti si přivlastnit. V podstatě se máma obrátila proti svým dvěma starším dětem, sestře a mě a slepě šla za cílem ublížit otčímovi.

Když vynesete dítě z vozu: Jan popsal smrt mámy a dětí u Liberce

Soudní spory byly minulý pátek uzavřeny s rozhodnutím o svěření holčiček do péče otčímovi, ovšem OSPOD a SVP trvaly na svých výpovědích ve prospěch matce, i přes všechny znalecké psychologické a psychiatrické posudky, kde bylo jasně odborníky napsáno, že děti jsou psychicky týrané a manipulovaného ze strany mámy. O detailech týrání se zmiňovat nebudu.

Veškeré státní orgány včetně kriminální policie byly několikrát upozorněny mnou, sestrou a otčímem, i jinými členy rodiny, že máma není zcela psychicky v pořádku a je schopna dětem vážně ublížit. Bylo to několikrát zapsáno do různých záznamů a nikdo na to nebral zřetel, nikdo nechtěl slyšet zvukové nahrávky dokazující, že je máma psychicky labilní.

Všechny ty slepice, co si sedí na bidýlku ve státní správě starající se o bezpečí dětí, pobírající státní peníze, jsou jenom zfanatizované feministky (nic proti zdravému feminismu), které za každou cenu nadržují matkám a nespravedlivě zabraňují - ANO zabraňují styku otce se svými dětmi pouze na základě domněnek, smyšlených faktů předložených matkou a asi prostě kvůli principu: ona je matka. A včera si tohle jednání vybralo svou daň.

Babička našla Andrejku (†23) mrtvou: Na pohřbu se s ní loučil Gott! Její srdce nehasne...

Vedli jsme spor celých 11 měsíců a s takovým odporem a podkopáváním nohou ze strany úřadů jsem se nikdy v životě nesetkala. Chci tím říct, že sociální systém v České republice není schopen objektivně řešit a správně zasáhnout v takových to těžkých případech v péči o děti a jsou na tom dnes a denně biti otcové, kteří se často nemají jak bránit, protože jsou obviňováni ze znásilnění a dalších hrozných věcí, které si ty ženské vymyslí. A jak to ten chlap má pak sám dokázat?

Náš případ bohužel není ojedinělý, existuje Unie otců, kde je takových případů spousty a nekončí dobře, ti otcové své děti pak třeba nemohou ani vídat.

Berte prosím, tohle video jako varování, zprávu pro všechny lidi a otce, že tato tragická událost by měl být ukázkový a odstrašující případ toho, kam až může dojít neschopnost OSDODu, který se má starat o nejlepší zájmy dětí a místo toho se stará jen o zájmy matek.

Poprosím vás o sdílení tototo videa, ať se to skutečně medializuje i touto cestou na sociálních sítích. Ať můžeme změnit neschopnost české státní správy, OSPODů a středisek výchovné péče proto, aby byly spravedlivé!

Omlouvám se za kvalitu videa, možná ne moc srozumitelné myšlenky. Snad chápete..

Doufám, že tak pomůžeme jiným rodinám, otčím a hlavně dětem.“

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo

v Centru krizové intervence 284 016 666.

Služby jsou poskytovány nonstop.