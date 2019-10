Felicie zmuchlaná jak papír po střetu se superbem, navíc po nehodě začala hořet. Podle kamarádů na facebooku se jednalo právě o tuto tragickou nehodu, při které zemřel nadšenec do motorek a cestovatel na ikonické motorce Jawa. Martina G. (†29) oplakávají jeho přátelé z projektu „S Jawou na cestách“.

Úterý 15. října, pět hodin odpoledne a rovná silnice č. 35 z Vysoké na Ostřetín na Pardubicku. Srážka felicie a superbu dopadla tragicky. Doslova zmuchlaná felicie začala po nehodě navíc hořet, její řidič seděl v autě v bezvědomí, první pomoc mu okamžitě začal poskytovat svědek nehody. „Nikdy na tebe nezapomenu,“ pláče pro Martina (†29) jeho přítelkyně Veronika: Na Pionýru procestoval svět

„Na místě byli celkem tři zranění, řidič felicie byl už při našem příjezdu v bezvědomí,“ uvedl pro iDnes.cz mluvčí záchranné služby Aleš Malý a dodal, že řidiči felicie už bohužel nedokázali pomoci a na místě zemřel.

Spolujezdce z felicie a řidiče superbu převezli záchranáři do nemocnice bez vážných zranění. Na místo nehody vzlétl také vrtulník záchranné služby. Silnice byla několik hodin kvůli nehodě uzavřena.

Smrt Martina G. zasáhla všechny, kteří sledovali jeho projekt „S Jawou na cestách“. Na jeho facebookové stránce se pak objevila emotivní zpráva. „S velikým zármutkem a bolestí v srdci vám oznamuji smutnou zprávu. Navždy nás opustil Martin. Velký dobrodruh, srdcem motorkář, duší cestovatel, ale hlavně kamarád, na kterého bylo vždy spolehnutí,“ napsal Martinův kamarád Michal, který s ním také cestoval.

"To je v p*deli, tak on projezdí Evropu na Pinckovi bez sebemenší újmy a nakonec se mu stane osudným auto...," píše Dominik.

"Jímá mě smutek. To on mě inspiroval jet na Betce až k Baltu v 60 letech. Už mu nestihnu říct, že jsem to dokázal. A poděkovat mu. Lidská schránka je tak křehká," truchlí na sociálních sítích David.