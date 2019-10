Tragický střet dvou vozidel na silnici u obce Zlonín na Praze–východ si vyžádal dvě oběti. Michala (†22) z upravené Škody Fabie a Jiřího (†24) z Hyundaie. Na místo vyjelo několik jednotek hasičů, záchranářů a vzlétl i záchranářský vrtulník. Sebevražda nadějného studenta (†24) na pražských právech: Tragédie po státnicích školu mění

„Během jízdy k zásahu bylo jednotkám upřesněno, že jde o nehodu dvou osobních vozidel s nutností vyproštění osob. Tyto informace se potvrdily ihned po příjezdu první jednotky s tím, že velitel zásahu ještě doplnil, že dalším účastníkem nehody je také dodávkové vozidlo,“ uvedl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda s tím, že v každém z osobních vozidel se nacházela jedna těžce zraněná osoba.

Video Smrtelná dopravní nehoda u Zlonína severně od Prahy. - David Malík

Pod havarovanou Škodou Fabií byl nalezen mrtvý Michal P. Jeho auto po střetu vyletělo ze silnice a rozpůlilo se o strom. U řidiče z druhého osobního vozidla musela lékařka po vyproštění konstatovat smrt. Jiří G. v havarovaném Hyundai tragicky zemřel.

Lidé na facebooku mají jasno!

„No jo, auto RS, ruce na opratě a mozek v prdeli,“ píše jeden z komentujících směrem k zemřelému Michalovi. Někteří si myslí, že právě kvůli němu zbytečně zemřel Jiří G. Nadějný závodník (†21) vjel na Znojemsku pod vlak! Vezl sestru (†15) přítelkyně

„Toho frajírka v té fabii už jsem s náklaďákem potkal několikrát, bohužel ne v klidné jízdě. Upřímnou soustrast rodinám,“ píše další.

„Řidič osobního automobilu Škoda Fabia, který jel ve směru od Líbeznice na Neratovice nerespektoval zákaz předjíždění, začal předjíždět a střetl se v protisměru s osobním automobilem značky Hyundai,“ sdělila pro Blesk.cz mluvčí policie Markéta Johnová. Vypadá to, že viníka už policie určila... Andělé z D1 promluvili: Popsali chvíle mezi hořícími auty a explozemi!

Michalova spolujezdkyně bojuje o život!